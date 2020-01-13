Японский журналист потребовал через суд выдать ему загранпаспорт

Японский журналист-фрилансер Дзюмпэй Ясуда, который долгое время находился в плену у боевиков в Сирии, обратился в суд с требованием к правительству предоставить ему загранпаспорт. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK. Мужчина ссылается на конституцию страны, которая гарантирует ему свободу передвижения.

Напомним, что Дзюмпэй Ясуда в июне 2015 года пропал без вести после пересечения турецко-сирийской границы. Японец отправился на Ближний Восток, чтобы сделать репортаж о своих коллегах - авторе многочисленных документальных лент из "горячих точек" Кэндзи Гото и его товарище Харуна Юкава. Оба были захвачены террористами и казнены.

В июле 2018 года в Сети появилось видео с Дэюмпэем Ясудой. Репортер стоял на коленях в оранжевом балахоне. Позади него расположились люди в масках с оружием.

После длительных переговоров с подключением представителей японского правительства в октябре 2018 года Ясуду удалось вызволить из заточения. Фрилансер был освобожден при посредничестве Катара и Турции.