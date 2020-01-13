Иран признал Пентагон террористической организацией

Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.

Инициатива расширить данный список за счет Пентагона была одобрена Советом стражей конституции Ирана, занимающимся проверкой новых законов на соответствие конституции и исламским нормам. 7 января законопроект попал на рассмотрение в меджлис, где его принятие поддержали 228 депутатов из 238.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар и убили в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани - командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В ответ Тегеран выпустил ракеты по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Признание Пентагона и связанных с ним учреждения и организации террористами позволяет Ирану теперь атаковать вооруженные силы США в любой точке планеты без какой-либо правовой санкции со стороны вышестоящих инстанций. Впрочем, это может быть и лишь политическим шагом, который не повлечет за собой военных действий.