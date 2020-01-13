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Рубрика: Культура

В Египте раскопали плиты с изображениями богов и царей

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологи при проведении раскопок в деревне Ком Ашкау близ города Сохаг обнаружили сразу пять известняковых плит с изображениями богов. Находки относятся к периоду правления династии Птолемеев.

Как сообщает Archaeology News Network со ссылкой на главу Верховного совета Египта по делам древностей Мустафы Вазири, плиты были обнаружены в недавно найденном храме Птолемея IV (221-204 годы до н.э.)

Фото: MNA-INAH-CANNON
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Однако созданы они были, вероятно, гораздо раньше. По мнению ученых, эти плиты украшали храм, построенный в период правления Птолемея I, царя Египта в 323-283/282 годах до н.э. Ведь именно этот правитель изображен на них.

Возможно, при Птолемее IV их просто перенесли в другой храм. Святилище, в котором плиты находились первоначально, предположительно, было посвящено богу Осирису, царю загробного мира и судье душ усопших.

Один из блоков, судя по всему, был частью фасада святилища, поскольку он украшен узорами. Второй блок иллюстрирует сцену, в которой Птолемей I предлагает Осирису одежду. Похожая картина изображена на третьей плите, только в данном случае Птолемей I предлагает царю загробного мира ожерелье.

Здесь же изображена стоящая за спиной Осириса Исида - одна из самых почитаемых богинь Древнего Египта. Ее считали супругой Осириса. Кстати, согласно мифологии она была матерью Гора, бога неба и солнца. Следовательно, она же была и матерью всех фараонов, поскольку те считались земным воплощением Гора.

Изображения на двух оставшихся плитах сохранились лишь фрагментарно. Ученые считают, что на них тоже могли быть вырезаны сцены подношений Птолемея I богу Осирису.

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