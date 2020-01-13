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Рубрика: Власть

Телепортация с печатью

Граждане начали активно обращаться к нотариусам для мгновенной передачи документов
Текст: Владислав Куликов
Новая практика: граждане все чаще стали прибегать к мгновенной передаче документов из города в город через нотариусов. По данной Федеральной нотариальной палаты, за год было телепортировано более двух миллионов документов, спрос на такую услугу вырос в два с лишним раза.
Цифровые технологии - это будущее нотариата, считает глава нотариальной палаты Константин Корсик. Фото: Виктор Васенин Цифровые технологии - это будущее нотариата, считает глава нотариальной палаты Константин Корсик. Фото: Виктор Васенин
Цифровые технологии - это будущее нотариата, считает глава нотариальной палаты Константин Корсик. Фото: Виктор Васенин

Схема проста. Полномочия нотариуса позволяют переводить одно и то же свидетельство в цифру и обратно. В одном городе нотариус удостоверяет электронный документ, и этот документ можно отправить в другой город по электронным каналам. А там местный нотариус переводит файл в бумажный вид и удостоверяет бумажный документ. Электронная и бумажная версии документа равнозначны друг другу, это принципиальный момент.

Фото: Istock
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Частая ситуация: надо оформить доверенность на выезд ребенка за границу, а родители находятся в разных городах. Как быть? Удаленный родитель у себя оформляет согласие и пересылает по Сети. Семья мгновенно получает документ и распечатывает бумагу у своего нотариуса. Все быстро.

Если же действовать по старинке, то надо высылать бумагу по почте и ждать несколько дней, пока почтальон доставит конверт.

"Спрос на нотариальные действия с цифровой составляющей растет из года в год, причем стремительно, - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Что касается удостоверения равнозначности электронной версии документа его бумажному аналогу, если в 2018 году за таким нотариальным действием обратились около миллиона россиян, то по итогам 2019 года этот показатель вырос вдвое".

В одном городе нотариус переводит свидетельство в электронный вид, файл пересылается по Сети, в другом городе местный нотариус распечатывает

По его словам, ничего удивительного в таком высоком интересе к этой услуге нет.

"Она позволяет прежде всего решить проблему отправки документа в другой город в ситуации, когда это нужно было сделать еще вчера, - говорит Константин Корсик. - Именно нотариальный вариант "телепортации" документов отличается удобством, простотой и доступностью, а по совокупности преимуществ он превосходит любые другие способы передачи документов на дальние расстояния.

Фото: iStock
Принят закон о цифровом нотариате

Как вы еще сможете переслать, скажем, доверенность из Москвы в Иркутск в течение нескольких минут и заплатить за это в районе 150 рублей? И это с учетом гарантии сохранения юридической силы документа".

Активно новыми возможностями пользуется и бизнес. Напомним также, что в конце прошлого года был принят закон, который вводит удаленные и дистанционные нотариальные действия.

Дистанционные, когда, допустим, сделка может оформляться двумя и более нотариусами, находящимися в разных городах. Некоторые услуги можно получить без визита к нотариусу, обратившись к нему через Сеть.

Власть Право Реформа нотариата

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