Фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп", вышедший в прокат под самый Новый год, заработал за пару недель больше двух миллиардов рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Как было не отправиться в кино - проверить, в чем тут секрет.

В зале кинотеатра, расположенного в одном из столичных торговых центров, не было свободных мест. Не каждый желающий мог просто так, с ходу попасть на сеанс. "Сарафанное радио" о новом "смешном" кино неслось впереди паровоза с "Холопом". В каникулы многие шли в кино. Что их ждало?

Стон в зале шел по нарастающей. Можно назвать это смехом, но я-то видела и слышала, что тут скорее именно стонали, если не рыдали от удовольствия. Главное, что можно было понять сразу: вот оно какое - праздничное кино.

Кинотеатры с первых дней нового года выстрелили блокбастерами. На какой из них было идти? Зрители сделали свой выбор. Судя по цифрам, в первые же дни к полумиллиону рублей по кассовым сборам подобрались два фильма. Серьезный исторический фильм, апогеем которого стала тяжелая сцена расстрела и море крови на Сенатской площади. Речь о "Союзе спасения". И фантастическое "Вторжение" с придуманными нами же инопланетянами. Фильм, может быть, и прорывной, но... зрители сделали свой выбор.

Комедия победила всех. Сюжет нехитрый. "Папенькина сынка" перевоспитывают, переместив во времени в Россию XIX века, где он оказывается крепостным холопом.

Окончательные итоги проката сулят ленте "Холоп" немыслимые 3 млрд руб., и по этому показателю среди наших фильмов она, видимо, уступит только драме "Движение вверх" (3 млрд 43,7 млн руб.)

Много чего может напомнить фильм "Холоп". От отечественного кинохита Юрия Чулюкина "Неподдающиеся" (1959 года) до сериала "Мажор". От французских "Пришельцев" с Жаном Рено, путешествующим по коридорам времени, до ставшего всем нам родным и близким "Иван Васильевич меняет профессию". Но больше всего, пожалуй, "Холоп" похож на фильм "Прекрасная эпоха", совсем недавно прошедший в нашем кинопрокате, но цифры там были совсем другие. Правда, герой "Прекрасной эпохи" в исполнении Даниэля Отоя шел на эксперимент сознательно - чтобы спасти свой брак. А персонаж Милоша Биковича в "Холопе" перевоспитываться вынужден - его никто не спрашивал, хотел ли он попасть в другое время. "Холоп" еще похож и на фонвизинского "Недоросля".

Для зрителей это такая вечная и больная тема - воспитываешь, воспитываешь, а они вырастут, и неизвестно, чего от них ждать. В таком вот духе многие любят поговорить. К тому же зрителей всегда радуют сказочные герои-дураки. А в этом фильме с ними полный порядок. Вот и Гришка-холоп тупой. Не может раскусить человека, уверяющего, что татаро-монгольское иго было в XIX веке (под рукой нет интернета, как без него). Есть в "Холопе" и шутки а ля Comedy Club: ну ржачные. Но главное - здесь, как и в "Иронии судьбы", есть неожиданная, незапланированная любовь - и все хорошо заканчивается.

Неустойчивые, печальные концовки вообще зрителю не по душе. Это известно. С "Холопом" сразу ясно: он безвреден. Ни морального, ни какого прочего ущерба для психики. Что еще надо человеку, собравшемуся достойно пережить Новый год?

Мнение

В чем секреты триумфа

Сергей Лавров, аналитик кинобизнеса

Окончательные итоги проката сулят ленте "Холоп" немыслимые 3 млрд руб., и по этому показателю среди наших фильмов она, видимо, уступит только спортивной ретродраме "Движение вверх" (3 млрд 43,7 млн руб.).

В конце декабря 2019 года я прогнозировал, что "Холоп" станет победителем "новогодней битвы" с результатом 1,7 млрд руб., в лучшем случае 2 млрд руб. Комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" уже в декабре исчерпала свой коммерческий потенциал (в прокате с 13 декабря) и в первые дни января "дорабатывала" в кинозалах. Но предсказать "Холопу" итоговые 3 млрд руб. я не мог.

Любопытно, что на питчинге Фонда кино создатели будущего комедийного хита с бюджетом 160 млн рублей надеялись собрать в прокате 400 млн. Тогда у них не было ни дистрибьютора, ни даты выхода в прокат. Прокатчик-мэйджор "не поверил" в этот проект, и "Холоп" перешел к другому - тот сделал ставку на новогодние дни. Причем на маркетинг и рекламу продюсеры планировали потратить смешные 80 млн рублей.

Так в чем причина успеха романтико-приключенческой комедии от киностудии Yellow, Black & White? Во-первых, в праздничном настроении - далеко не каждая отечественная комедия может этим гордиться. Зрители радостно сопереживают героям, на месте которых могли бы оказаться и они. С первых же показов за "Холопом" потянулся шлейф "положительных" зрительских отзывов. По темпоритму фильм нигде не "провисает", что сегодня редкость даже для голливудской продукции. "Холоп" получился очень русским по духу. Так что можно поздравить сценаристов (для полного метра - новичков) Антона Морозенко и Дмитрия Пермякова и опытную Дарью Грацевич с хорошо выписанным современным сюжетом. А режиссера Клима Шипенко - с виртуозным воплощением задуманного. С великолепным подбором актеров - им есть что играть.

Один из успешных ходов маркетинговой кампании - трейлер с популярной песней из шедевра Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". В самом фильме она не прозвучала, но привлекла многих. Не забудем, что продюсеры "Холопа" уже набили руку на таких комедийных кинохитах, как "Последний богатырь" и "Кухня в Париже". Они же продюсировали криминально-драматический триллер "Текст", ставший прибыльным после показа в кинотеатрах, как и комедийно-приключенческая мелодрама "Трезвый водитель". Согласитесь, что три (!) релиза 2019 года из двенадцати, окупившихся в прокате, для одной компании - великолепный результат. Так что Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского, Алексея Троцюка, а также Руслана Татаринцева, отвечавшего за развитие проекта, тоже можно поздравить с успехом "Холопа". По заслугам!