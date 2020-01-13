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Рубрика: Экономика

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Как местные традиции вписываются в благоустройство городов
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Более 14 тысяч парков, скверов и дворов было благоустроено в России в 2019 году, по данным Минстроя. Среди них около 5,5 тысячи общественных пространств и 8,5 тысячи дворовых территорий. В целом за последние три года было благоустроено почти 60 тысяч объектов (23 тысячи в 2017 году и 22 тысячи в 2018 году).
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В 2019 году были воплощены в жизнь 35 из 160 проектов - победителей всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений (конкурс впервые проведен в 2018 году). Победители получают финансирование из бюджета на суммы от 40 до 86 миллионов рублей. На эти средства в 2019 году благоустроены парк творчества "Муза" в Светлогорске, набережная в Острогожске, Соборная площадь в Ростове Великом, усадьба в Мышкине… В декабре 2019 года завершены работы на первом объекте - победителе 2019 года: открыта набережная в городе Грайворон. В 2020 году будет проведено сразу два конкурса - на периоды 2020-2021 и 2021-2022 годы и отобрано 160 проектов для благоустройства.

Фото: iStock
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Между тем, по мнению Общероссийского народного фронта, муниципалитеты, занимаясь благоустройством дворов и общественных пространств, зачастую создают однотипные, "штампованные" прогулочные зоны, не задумываясь об их оригинальности.

Так, по словам члена Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светланы Калининой, в Архангельске традиционное для Русского Севера деревянное зодчество можно увидеть только в музеях, но не на городских улицах или во дворах, которые заполнены обычными домиками, корабликами, горками, скамейками из дешевых материалов.

"Мы в республике тоже столкнулись с проблемой одинаковых зон отдыха, особенно детских, - говорит координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина. - Но перелом в подходах при благоустройстве общественных территорий все-таки начался благодаря вовлечению инициативных групп граждан, которые выдвигают свои оригинальные идеи и проекты, этого на первом этапе реализации программы не было. В 2018 году был реализован авторский проект парка "Медвежьегорская сказка", где все сделано из натуральных местных материалов - дерева, камня, щепы. В 2019 году в Лахденпохья обустроена аллея "Калевала". На ней в рамках фестиваля резчиков по дереву появились деревянные скульптуры".

Типовые проекты - проще и дешевле, но они лишают города неповторимого колорита

В качестве положительного примера эксперты ОНФ приводят Кызыл, где при благоустройстве широко используют национальные рисунки, местный фольклор. Или Лабытнанги, где обыгрывается тема семи лиственниц (так переводится название города с хантыйского). "Это отражено в гербе города, в архитектурных инсталляциях на улицах. Национальными орнаментами расписывают дома, а легенду происхождения города знают даже совсем маленькие жители", - говорит Калинина.

Фото: iStock
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Как отмечают в ОНФ, нередко местные власти ссылаются на дороговизну оформления сертификатов соответствия на любые нестандартные горки, качели или скамейки. "Получение сертификатов на малые архитектурные формы - дело действительно достаточно сложное и дорогое, - отмечает член Союза московских архитекторов Александр Айрапетов. - Но при желании можно все-таки подобрать те же горки и качели в нужном стиле. К тому же можно, даже взяв типовые формы, разработать индивидуальные архитектурно-планировочные решения, ландшафтный дизайн с учетом особенностей именно этой местности".

"У глав муниципальных образований нет архитектурного образования, - говорит Калинина. - Они не знают, как можно сделать по-другому. Когда с ними начинаешь разговаривать, рассказывать, что можно было бы сделать - у них появляется интерес". Как отмечает Айрапетов, заказчики проектов могут даже не знать о возможности благоустройства с учетом местной специфики и не ставить такую задачу. "Специалистов, которые могут это посоветовать, мало, они в основном в крупных городах", - отмечает архитектор.

Проблему с кадрами призваны решить запущенные при участии минстроя курсы "Архитекторы.РФ", куда отбирают "студентов" из разных регионов. Как отмечал на открытии второго потока обучения в декабре министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, губернаторы и мэры постоянно говорят, что людей, которые профессионально могут что-то посоветовать в сфере улучшения городской среды, категорически не хватает.

Фото: РИА Новости.
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По мнению ОНФ, следует также в обязательном порядке привлекать к благоустройству представителей местных управлений по культуре и по туризму, в ближайшее время такие предложения будут направлены в минкультуры и Федеральное агентство по туризму. Оригинальные проекты парков и скверов могут, как отмечают в ОНФ, повысить поток туристов в города и даже отчасти окупить средства, вложенные в благоустройство.

"Каждый город должен иметь свой облик и единообразие, - говорит депутат Госдумы, зампредседателя Комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. - На мой взгляд, необходимы даже стандарты, единые для конкретного населенного пункта - чтобы были в одном стиле крыши, заборы, чтобы рядом с историческими домами не появлялись совершенно не гармонирующие с ними здания в современном стиле. Если есть местный колорит, оригинальный стиль - это действительно привлекает туристов".

Дело даже не только в развитии туризма. "Если объекты сделаны с учетом местных традиций, истории, культуры, то у людей появляется ощущение причастности, они более бережно относятся к таким пространствам, снижается вандализм", - считает Айрапетов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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