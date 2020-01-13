Больше трех часов в Кремле продолжались переговоры лидеров России и Германии. Канцлер ФРГ стала первым из зарубежных лидеров, кто посетил Москву в этом году. Речь на встрече шла не только о двусторонних отношениях, но и о стабильности и безопасности во всем мире. Ангела Меркель выразила полную поддержку проекту "Северный поток - 2", а Владимир Путин назвал срок завершения этого газопровода, который Россия достроит самостоятельно: конец этого года - начало следующего.

Открывая встречу, российский лидер сразу предложил сосредоточиться на наиболее острых вопросах. Ангела Меркель заявила, что "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге". Ведь тогда можно лучше понять аргументы другой стороны. Одна из главных тем - перспективы строительства "Северного потока - 2" в условиях американских санкций, вынудивших швейцарскую компанию-трубоукладчик свернуть работу. "Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках - это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - заявил на пресс-конференции Путин. Он надеется, что до конца 2020-го либо в первом квартале следующего года строительство будет завершено, газопровод заработает.

"Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимирован. Нам необходимо довести его до конца", - заявила Меркель. "Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока", - считает она. Все заинтересованы в диверсификации газовых поставок. "В первую очередь это экономический проект, и поэтому мы считаем, это правильный проект", - твердо сказала канцлер ФРГ. "Думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", - добавила она, подчеркнув, что "экстерриториальные санкции - это неправильный путь". "Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это и делали в прошлом", - заключила Меркель. Канцлер ФРГ также высоко оценила договоренность по транзиту газа через Украину на пять лет. А Путин заявил о взаимовыгодном и сбалансированном характере договоренностей.

Лидеры рассмотрели ситуацию в Ливии, где продолжаются масштабные боевые действия. "Важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и правительством национального согласия господина Сараджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов", - заявил президент РФ. Своевременной Путин назвал инициативу Меркель провести в Берлине конференцию по Ливии. Но нужно, чтобы в ней приняли участие реально заинтересованные в помощи по урегулированию государства, а главное - чтобы ее решения были согласованы предварительно с ливийскими сторонами. "Мы не собираемся вмешиваться в суверенитет, и поэтому сейчас стороны конфликта в Ливии, господин Сарадж и господин Хафтар, тоже будут вовлечены в решение этих вопросов. Мы надеемся, что усилия российской стороны, усилия турецкой стороны увенчаются успехом", - заявила Меркель. "Просто надо избегать того, чтобы слишком много стран извне хотели повлиять на ситуацию в Ливии и чтобы ливийские интересы были на заднем плане", - считает она.

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили перспективы "Северного потока - 2", ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских соглашений

Путин поделился итогами недавней поездки в Дамаск, подчеркнув, что ситуация в Сирии стабилизируется, восстанавливается государственность. Россия и Германия считают, что конфликт может быть решен только политическими средствами. "Главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее... Как раз такой подход лежит в основе создания Конституционного комитета", - отметил президент РФ. Лидеры обсудили вопросы постконфликтного возрождения республики. "Любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории без всяких предварительных условий и политизации", - подчеркнул Путин.

Москва и Берлин выступили за сохранение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). При этом Путин заметил, что "иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный, независимый от доллара, финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном". "Нужно, чтобы институт для торговых обменов INSTEX в конечном итоге все-таки начал работать", - призвал он.

Подробно обсудили урегулирование внутриукраинского кризиса. "По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплощались в жизнь", - подчеркнул российский президент. "Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях", - напомнил он. Также надо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции.

Путин также ответил на вопрос о вероятности крупного военного конфликта на Ближнем Востоке. "То, что там идет война, мы и так видим, так называемые боевые действия с малой интенсивностью... Очень бы хотелось избежать крупномасштабных боевых действий", - сказал он. Иначе это будет катастрофа для всего мира. Но совместными усилиями это можно предотвратить, убежден президент. Для чего и нужны такие переговоры, как с канцлером ФРГ. В свою очередь, Меркель выразила надежду на продолжение встреч как между Россией и Германией, так и вместе с другими странами - "чтобы мы вносили вклад в то, чтобы у дипломатических решений был шанс".

Кстати

Беседы Владимира Путина с европейскими партнерами продолжились в воскресенье по телефону. Сначала положение дел в Ливии, Сирии, Украине и вокруг Ирана российский лидер обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Затем Путину позвонил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, особенно заинтересованный в скорейшем разрешении внутриливийского конфликта.