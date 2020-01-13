Новости

В "Единой России" отвергли идею о налогах для домохозяек 23:05
Chery анонсировала еще два новых кроссовера для России 22:37
Украина заняла четвертое место в Европе по безработице 22:12
"Русское лото" опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда 22:00
Королева поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь 21:26
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы 21:19
Чем удивит Большой театр Беларуси в ночь на 14 января 21:11
Суд отклонил жалобу на изъятие у Шестуна имущества на 10 млрд рублей 21:07
Василевский признан игроком недели в НХЛ 21:06
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов 21:00
На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы 20:58
Суд продлил арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева 20:43
США внесли Плахотнюка в "черный список" 20:42
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса "Новая Звезда-2020" 20:34
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 20:24
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 19:41
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 19:38
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 19:34
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 19:29
В архивном альбоме Путина появились новые фото 19:24
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту 19:14
В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани 19:13
День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом 19:12
В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода 18:57
Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 22:54
Рубрика: Спорт

Освоился в пустыне

Каргинов стал лучшим на третьем этапе "Дакара" кряду
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8058)
Российский экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл восьмой этап ралли-рейда "Дакар" в классе грузовых автомобилей.

Кольцевой участок протяженностью 474 километра Каргинов преодолел на 5,54 минуты быстрее коллеги по команде Антона Шибалова и увеличил от него отрыв в общем зачете до 27,06 минуты. Третье время показал чех Алеш Лопрайс ("Прага"), а четвертое и пятое места достались экипажам Дмитрия Сотникова и выступающего вне зачета Эдуарда Николаева.

Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар"

Между тем в классе мотовездеходов Сергей Карякин показал на восьмом этапе четвертый результат, но в генеральной классификации сохранил третье место с отставанием 34,29 минуты. А лидирует американец Кейси Карри. Правда, возможно, лидер "мухлевал". Комиссары "Дакара" заметили, что на его колесах установлены диски диаметра, превышающего допустимые значения. Последует ли за это нарушение наказание, пока неизвестно.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

Главное сегодня

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"