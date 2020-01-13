Российский экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл восьмой этап ралли-рейда "Дакар" в классе грузовых автомобилей.

Кольцевой участок протяженностью 474 километра Каргинов преодолел на 5,54 минуты быстрее коллеги по команде Антона Шибалова и увеличил от него отрыв в общем зачете до 27,06 минуты. Третье время показал чех Алеш Лопрайс ("Прага"), а четвертое и пятое места достались экипажам Дмитрия Сотникова и выступающего вне зачета Эдуарда Николаева.

Между тем в классе мотовездеходов Сергей Карякин показал на восьмом этапе четвертый результат, но в генеральной классификации сохранил третье место с отставанием 34,29 минуты. А лидирует американец Кейси Карри. Правда, возможно, лидер "мухлевал". Комиссары "Дакара" заметили, что на его колесах установлены диски диаметра, превышающего допустимые значения. Последует ли за это нарушение наказание, пока неизвестно.