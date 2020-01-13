Новости

Улюкаев написал в тюрьме два стиха 12:37
Игроки ФК "Краснодар" вышли из отпуска 12:30
Минфин удвоит закупки валюты в январе по бюджетному правилу 12:30
Курган и Екатеринбург свяжет скоростная электричка 12:29
Климкин назвал Украину "сырьевым придатком" 12:27
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой 12:25
Nissan может выйти из альянса с Renault 12:20
В Ростове скончался капитан теплохода "Морозовск" 12:17
Под Псковом иномарка сбила пешеходов, пытавшихся помочь жертвам ДТП 12:14
Редактор "Урюпинской правды" вернулась на работу 12:10
В Подмосковье мальчик сгорел в бане 12:10
"Кельн" намерен арендовать футболиста Хеведеса у "Локомотива" 12:07
Почему россияне стали переезжать из городов в деревни 12:01
RT запускает онлайн-курсы по журналистике 11:57
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву 11:53
СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев 11:49
Танковая дивизия на Урале получит модернизированные Т-72Б3М 11:45
В Евпатории десятки людей эвакуировали из-за горящей "японской бани" 11:40
Хаджимба не будет вновь баллотироваться на пост президента Абхазии 11:33
В Иркутске начали проверку по факту сброса сточных вод в Ангару 11:32
Грузинский и украинский борцы устроили драку на турнире в Турции 11:30
В Крыму при пожарах погибли три человека 11:29
Кокорин отправился на первый сбор "Зенита" в Катар 11:27
Челябинцам предложили сдать новогодние ели в переработку 11:25
ФСБ упростила выход судов на восьми участках Черного моря в Крыму 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 12:07
Рубрика: Спорт

"Кельн" намерен арендовать футболиста Хеведеса у "Локомотива"

Текст: Максим Домчев

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа. Немецкая сторона уже достигла договоренности с футболистом.

По информации издания Bild, Хеведес выразил желание вернуться на родину и снова играть в Бундеслиге. При этом игрок, по данным издания, полностью доволен жизнью в России, однако желание выступать в более сильном чемпионате подталкивает его на такой шаг.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Футболист "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал о ведении блога

Как сообщается, "Кельн" намерен арендовать немецкого защитника "Локомотива" до конца сезона с опцией, включающей право выкупа игрока после истечения арендного соглашения. Более того, "козлы", как называют "Кельн" в Германии, уже договорились об условиях личного контракта с футболистом.

Пока руководство московского клуба выступает против этой сделки. Ожидается, что во вторник появятся новости о ходе переговоров.

Хеведес перебрался в Россию в 2018 году. В составе "Локомотива" провел 32 матча в РПЛ, в которых забил три мяча. Контракт немца с "Локомотивом" истекает летом следующего года.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Футбольные трансферы

Главное сегодня

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко