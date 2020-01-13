"Кельн" намерен арендовать футболиста Хеведеса у "Локомотива"

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа. Немецкая сторона уже достигла договоренности с футболистом.

По информации издания Bild, Хеведес выразил желание вернуться на родину и снова играть в Бундеслиге. При этом игрок, по данным издания, полностью доволен жизнью в России, однако желание выступать в более сильном чемпионате подталкивает его на такой шаг.

Как сообщается, "Кельн" намерен арендовать немецкого защитника "Локомотива" до конца сезона с опцией, включающей право выкупа игрока после истечения арендного соглашения. Более того, "козлы", как называют "Кельн" в Германии, уже договорились об условиях личного контракта с футболистом.

Пока руководство московского клуба выступает против этой сделки. Ожидается, что во вторник появятся новости о ходе переговоров.

Хеведес перебрался в Россию в 2018 году. В составе "Локомотива" провел 32 матча в РПЛ, в которых забил три мяча. Контракт немца с "Локомотивом" истекает летом следующего года.