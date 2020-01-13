Климкин назвал Украину "сырьевым придатком"

Украина является сырьевым придатком, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя мониторинговый отчет Еврокомиссии. В документе говорится, что Украина заняла третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток", - написал Климкин в Twitter. По словам экс-министра, властям необходимо "заняться кетчупом, печеньем и колбасой", чтобы стать поставщиком продуктов, а не сырья. При этом Климкин умолчал, что он сам и другие члены правительства президента Петра Порошенко мало что сделали для промышленного развития страны. Ухудшение отношений с ближайшим соседом Россией, разрыв двусторонних производственных связей, а также введение Киевом ограничительных мер негативно сказались на украинской экономике.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал ухудшение ситуации в промышленности основной причиной снижения доходов в бюджет. По данным Госстата Украины, в ноябре прошлого года замедлились почти все отрасли. Из них перерабатывающая - на пять процентов, добывающая - на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12 процентов.