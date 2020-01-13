Когда возобновится строительство "Северного потока-2"

Новости

Королева поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь 21:26
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы 21:19
Чем удивит Большой театр Беларуси в ночь на 14 января 21:11
Суд отклонил жалобу на изъятие у Шестуна имущества на 10 млрд рублей 21:07
Василевский признан игроком недели в НХЛ 21:06
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов 21:00
На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы 20:58
Суд продлил арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева 20:43
США внесли Плахотнюка в "черный список" 20:42
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса "Новая Звезда-2020" 20:34
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 20:24
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 19:41
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 19:38
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 19:34
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 19:29
В архивном альбоме Путина появились новые фото 19:24
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту 19:14
В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани 19:13
День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом 19:12
В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода 18:57
Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке 18:54
Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье 18:53
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 20:50
Рубрика: Экономика

Труба ждет у моря погоды

Когда возобновится строительство "Северного потока-2"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Начало строительства финальной части газопровода "Северный поток-2" откладывается, хотя в успешном завершении проекта нет сомнений даже у его противников.
Россия достроит "Северный поток-2" своими силами. Фото: REUTERS Россия достроит "Северный поток-2" своими силами. Фото: REUTERS
Россия достроит "Северный поток-2" своими силами. Фото: REUTERS

Проложено более 2,3 тысячи км трубопровода из 2,46 тысячи, но после введения санкций США суда швейцарской компании Allseas, которая укладывала трубы по дну Балтийского моря, покинули место работ. С момента остановки работ прошел уже почти месяц, но пока даже неизвестно, кто и какими средствами будет достраивать газопровод.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"

В компании Nord Stream 2 AG (операторе проекта) "РГ" сообщили, что пока не готовы комментировать сроки возобновления работ и их технические нюансы. В Минэнерго России и "Газпроме" не ответили на запрос. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что наша страна сможет достроить "Северный поток-2" своими силами.

Есть два российских судна, теоретически готовых продолжить строительство. Но одно из них - "Фортуна" - предназначено для укладки труб в прибрежных водах и не имеет системы динамического позиционирования (предназначенна для удержания судна в заданной позиции или области), которая необходима по правилам безопасности для работ в территориальных водах Дании. Второе судно - принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский", но он стоит в Находке, путь из которой до места работ займет от одного до двух месяцев в зависимости от условий навигации. К оснащению этого судна также имеются вопросы. На нем есть система динамического позиционирования, но, по словам главы Минэнерго Александра Новака, "необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике" (цитата по ТАСС).

Шторма в Балтийском море не считаются особенно сильными, на открытых пространствах волны в среднем достигают 3-4 метров (зарегистрированный максимум - 14 метров), но даже в таких условиях укладка труб по дну моря весьма проблематична. Пик штормов приходится на осень и раннюю весну. Если даже трубоукладчик "Академик Черский" выйдет из Находки до конца января, то прибудет он на место работ к самому сезону морских волнений. Поэтому никакого особого смысла сейчас спешить с его отправкой из Находки нет. Можно спокойно дооснастить и подготовить корабль к работе.

Если судно "Академик Черский" начнет укладку труб в мае, то сможет закончить работы в сентябре или октябре

Лучшее время для прокладки труб на Балтике вторая часть весны, лето и ранняя осень. То есть из Находки "Академику Черскому" нужно выйти в марте этого года. Если судно начнет работы на Балтике в мае, то сможет их закончить в сентябре или октябре. Заявленная скорость трубоукладки "Академика Черского" до 5 км в сутки, но учитывая, что ему придется работать в связке с вспомогательными судами, скорее всего, в день будет удаваться прокладывать не более 1,5 км труб. На тестирование и подготовку к запуску газопровода уйдет не меньше двух месяцев. В итоге мы получаем, что "Северный поток-2" будет запущен не раньше ноября-декабря 2020 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Миллер отметил активизацию стройки "Турецкого потока" в Болгарии

При этом 24 мая истекает срок, в течение которого на "Северный поток-2" не распространяются недавно принятые поправки в Третий энергопакет ЕС, что будет означать невозможность для "Газпрома" использовать мощности трубопровода на 100%.

Впрочем, эта проблема не настолько критична. "Поправки уже вступили в силу, и формат их применения зависит от правительства Германии как страны входа газопровода, поэтому май 2020 года не является критически важной датой", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Кроме того, действие поправок можно обойти, создав независимого оператора для участка трубы в территориальных водах Германии, на который они распространяются.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"