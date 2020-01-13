Когда возобновится строительство "Северного потока-2"

Начало строительства финальной части газопровода "Северный поток-2" откладывается, хотя в успешном завершении проекта нет сомнений даже у его противников.

Проложено более 2,3 тысячи км трубопровода из 2,46 тысячи, но после введения санкций США суда швейцарской компании Allseas, которая укладывала трубы по дну Балтийского моря, покинули место работ. С момента остановки работ прошел уже почти месяц, но пока даже неизвестно, кто и какими средствами будет достраивать газопровод.

В компании Nord Stream 2 AG (операторе проекта) "РГ" сообщили, что пока не готовы комментировать сроки возобновления работ и их технические нюансы. В Минэнерго России и "Газпроме" не ответили на запрос. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что наша страна сможет достроить "Северный поток-2" своими силами.

Есть два российских судна, теоретически готовых продолжить строительство. Но одно из них - "Фортуна" - предназначено для укладки труб в прибрежных водах и не имеет системы динамического позиционирования (предназначенна для удержания судна в заданной позиции или области), которая необходима по правилам безопасности для работ в территориальных водах Дании. Второе судно - принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский", но он стоит в Находке, путь из которой до места работ займет от одного до двух месяцев в зависимости от условий навигации. К оснащению этого судна также имеются вопросы. На нем есть система динамического позиционирования, но, по словам главы Минэнерго Александра Новака, "необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике" (цитата по ТАСС).

Шторма в Балтийском море не считаются особенно сильными, на открытых пространствах волны в среднем достигают 3-4 метров (зарегистрированный максимум - 14 метров), но даже в таких условиях укладка труб по дну моря весьма проблематична. Пик штормов приходится на осень и раннюю весну. Если даже трубоукладчик "Академик Черский" выйдет из Находки до конца января, то прибудет он на место работ к самому сезону морских волнений. Поэтому никакого особого смысла сейчас спешить с его отправкой из Находки нет. Можно спокойно дооснастить и подготовить корабль к работе.

Если судно "Академик Черский" начнет укладку труб в мае, то сможет закончить работы в сентябре или октябре

Лучшее время для прокладки труб на Балтике вторая часть весны, лето и ранняя осень. То есть из Находки "Академику Черскому" нужно выйти в марте этого года. Если судно начнет работы на Балтике в мае, то сможет их закончить в сентябре или октябре. Заявленная скорость трубоукладки "Академика Черского" до 5 км в сутки, но учитывая, что ему придется работать в связке с вспомогательными судами, скорее всего, в день будет удаваться прокладывать не более 1,5 км труб. На тестирование и подготовку к запуску газопровода уйдет не меньше двух месяцев. В итоге мы получаем, что "Северный поток-2" будет запущен не раньше ноября-декабря 2020 года.

При этом 24 мая истекает срок, в течение которого на "Северный поток-2" не распространяются недавно принятые поправки в Третий энергопакет ЕС, что будет означать невозможность для "Газпрома" использовать мощности трубопровода на 100%.

Впрочем, эта проблема не настолько критична. "Поправки уже вступили в силу, и формат их применения зависит от правительства Германии как страны входа газопровода, поэтому май 2020 года не является критически важной датой", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Кроме того, действие поправок можно обойти, создав независимого оператора для участка трубы в территориальных водах Германии, на который они распространяются.