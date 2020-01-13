Кокорин отправился на первый сбор "Зенита" в Катар

"Зенит" начинает подготовку к возобновляющемуся в конце февраля чемпионату РПЛ. Лидер турнира в понедельник отправился в Катар, взяв с собой 27 футболистов. В их числе пропустивший продолжительный срок из-за проблем с законом Александр Кокорин, а также получившие травмы Малком и Андрей Лунев. Бразильский форвард в последний раз выходил на поле 10 августа.

В числе отправившихся на сбор нет аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, который, по всей видимости, нынешней зимой покинет "Зенит". Сбор команды продлится до 25 января. "Зенит" проведет несколько контрольных матчей, о которых будет сообщено дополнительно.

Состав "Зенита" на первый сбор:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков.

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.