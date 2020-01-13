Косачев: США в одностороннем порядке сломали СВПД

В совместном заявлении лидеры Франции, Германии и Великобритании подтвердили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (так называемой "ядерной сделке") по Ирану. Это хорошая новость.

Плохая же в том, что при этом Франция, Германия и Великобритания призвали соблюдать свои обязательства... Иран. Почему плохая? Да потому что аналогичного, внятного и недвусмысленного призыва к США в этом заявлении нет, только "сожаление". А ведь именно американцы в одностороннем порядке сломали СВПД (несмотря на то, что процедура выхода прописана в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН), таким образом дважды нарушив свои обязательства: как участника СВПД и как члена ООН, к тому же постоянного члена СБ.

Классно получается: СВПД был по большому счету основан на взаимных обязательствах США и Ирана - отмена санкций в обмен на ликвидацию ядерной программы. Но по западной логике, как бы ни вели себя США со своими санкциями (которые только ужесточаются), выполнять СВПД должен только Иран и если он его не выполняет, то виноват только он. Весьма сомнительная логика, если не сказать жестче. Ворон ворону глаз не выклюет? Безнаказанность (по-английски impunity) - вот чем беззастенчиво пользуются и, видимо, наслаждаются США в созданном ими однополярном мирке.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.