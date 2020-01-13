Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс

Новости

Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 20:24
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 19:41
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 19:38
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 19:34
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 19:29
В архивном альбоме Путина появились новые фото 19:24
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту 19:14
В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани 19:13
День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом 19:12
В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода 18:57
Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке 18:54
Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье 18:53
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
Школьников будут учить контролировать свои эмоции 18:40
Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta 18:33
Самого богатого человека мира раскритиковали за скромную помощь Австралии 18:31
Названы симптомы рака поджелудочной железы 18:24
Обнаружены артефакты цивилизации, существовавшей 12 тысяч лет назад 18:10
Представители Кадышевой и Бабкиной отреагировали на слухи об их драке 18:00
"Заряженная" Lada Vesta. Сколько машин АвтоВАЗ продал за год 18:00
В Ставрополе экс-глава кадетского училища осужден за мошенничество 17:58
В Египте раскопали плиты с изображениями богов и царей 17:44
Эрдоган: Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 19:28
Рубрика: В мире

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс

Текст: Юрий Когалов
На переговорах между лидерами сторон конфликта в Ливии, проходивших в понедельник в Москве при поддержке министров иностранных дел и обороны России и Турции, был достигнут определенный прогресс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут", - отметил Лавров. По его словам, стороны подробно рассматривали документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. В нем, в частности, отмечается, что стороны конфликта в Ливии договорились создать рабочие группы для политического урегулирования, решения гуманитарных проблем и экономического восстановления страны. Их первая встреча может пройти уже в январе.

Эрдоган: Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе

Как рассказал Лавров, итоговый документ подписали председатель правительства Национального единства Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри. В то же время глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время до утра вторника на его изучение. "Я надеюсь, решение будет позитивным", - добавил глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что "турецкие и российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации тех договоренностей, о которых сейчас идут переговоры".

Напомним, после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В мире Африка Ливия Правительство МИД

Главное сегодня

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"