Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс

На переговорах между лидерами сторон конфликта в Ливии, проходивших в понедельник в Москве при поддержке министров иностранных дел и обороны России и Турции, был достигнут определенный прогресс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи.

"Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут", - отметил Лавров. По его словам, стороны подробно рассматривали документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. В нем, в частности, отмечается, что стороны конфликта в Ливии договорились создать рабочие группы для политического урегулирования, решения гуманитарных проблем и экономического восстановления страны. Их первая встреча может пройти уже в январе.

Как рассказал Лавров, итоговый документ подписали председатель правительства Национального единства Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри. В то же время глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время до утра вторника на его изучение. "Я надеюсь, решение будет позитивным", - добавил глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что "турецкие и российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации тех договоренностей, о которых сейчас идут переговоры".

Напомним, после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.