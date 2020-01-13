Льготные авиабилеты могут начать продавать онлайн

С этой идеей Общероссийское объединение пассажиров обращалось к министру транспорта Евгению Дитриху. "Наше предложение заключается в том, чтобы для тех, кто живет не в городе, кому нужно тратить время и деньги на проезд к кассе, расширить возможности онлайн-покупки билетов", - пояснил "РГ" председатель объединения Илья Зотов.
Льготные билеты на Дальний Восток, в Калининград, в Симферополь (туда и обратно) могут купить россияне в возрасте до 23 лет, граждане пенсионного возраста, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи. Стоят такие билеты, как правило, в два раза дешевле за счет госсубсидий.
Понятно, что билеты со скидкой пользуются спросом. Но при их продаже проверяют документы, подтверждающие право на льготу, а потому сейчас продают только через кассы. В Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ), в которую входят операторы авиакасс по всей стране, рассказали "РГ", что порой льготники вынуждены выстаивать многочасовые очереди. Но только за счет перевода продаж в онлайн проблему не решить, считает гендиректор организации Сергей Демиденко. "На Дальнем Востоке 67% авиабилетов продаются по субсидируемым тарифам. Если у инвалида нет интернета, то без кассы ему просто некуда будет идти", - говорит он. Однако кассы массово закрываются из-за нерентабельности. В ААВТ просят разрешить кассам взимать плату за дополнительные услуги при продаже льготных билетов, например, за консультирование при состыковке рейсов.
Есть и другая опасность. Сразу после старта продаж в интернете могут выкупаться сразу же все льготные билеты, и тем, кто придет в кассы, ничего не достанется. Профильные органы могут предусмотреть продажу только определенного количества билетов через интернет, отмечает Илья Зотов. "Спешить в этом вопросе не нужно, стоит также подумать, как исключить все возможности махинаций", - добавляет он.