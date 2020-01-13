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13.01.2020 18:12
Рубрика: Экономика

Очереди просят разойтись

Льготные авиабилеты могут начать продавать онлайн
Текст: Евгений Гайва
Льготникам не придется выстаивать многочасовые очереди, если субсидированные авиабилеты начнут продавать онлайн, считают в Общероссийском объединении пассажиров. Там сообщили, что такую схему продажи билетов прорабатывает Минтранс совместно с Пенсионным фондом России (ПФР). В Минтрансе на запрос "РГ" не ответили, но о возможности продажи билетов онлайн через Единую систему социального обеспечения сообщал ТАСС со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика. В ПФР от комментариев воздержались.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С этой идеей Общероссийское объединение пассажиров обращалось к министру транспорта Евгению Дитриху. "Наше предложение заключается в том, чтобы для тех, кто живет не в городе, кому нужно тратить время и деньги на проезд к кассе, расширить возможности онлайн-покупки билетов", - пояснил "РГ" председатель объединения Илья Зотов.

Закончились субсидии на авиабилеты для перелетов с Дальнего Востока

Льготные билеты на Дальний Восток, в Калининград, в Симферополь (туда и обратно) могут купить россияне в возрасте до 23 лет, граждане пенсионного возраста, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи. Стоят такие билеты, как правило, в два раза дешевле за счет госсубсидий.

Чтобы купить льготный билет, сейчас многим пассажирам приходится специально приезжать в город, где есть авиакасса, и выстаивать очереди

Понятно, что билеты со скидкой пользуются спросом. Но при их продаже проверяют документы, подтверждающие право на льготу, а потому сейчас продают только через кассы. В Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ), в которую входят операторы авиакасс по всей стране, рассказали "РГ", что порой льготники вынуждены выстаивать многочасовые очереди. Но только за счет перевода продаж в онлайн проблему не решить, считает гендиректор организации Сергей Демиденко. "На Дальнем Востоке 67% авиабилетов продаются по субсидируемым тарифам. Если у инвалида нет интернета, то без кассы ему просто некуда будет идти", - говорит он. Однако кассы массово закрываются из-за нерентабельности. В ААВТ просят разрешить кассам взимать плату за дополнительные услуги при продаже льготных билетов, например, за консультирование при состыковке рейсов.

67 процентов авиабилетов на Дальнем Востоке продаются по субсидируемым тарифам через кассы, число которых постоянно сокращается по причине нерентабельности

Есть и другая опасность. Сразу после старта продаж в интернете могут выкупаться сразу же все льготные билеты, и тем, кто придет в кассы, ничего не достанется. Профильные органы могут предусмотреть продажу только определенного количества билетов через интернет, отмечает Илья Зотов. "Спешить в этом вопросе не нужно, стоит также подумать, как исключить все возможности махинаций", - добавляет он.

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