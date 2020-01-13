Мадридский "Реал" в 11-й раз в истории завоевал Суперкубок Испании. В финале турнира "сливочные" одолели "Атлетико". Основное и дополнительное время закончилось вничью 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался "королевский клуб" - 4:1.

"Реал" в 11-й раз в истории выиграл Суперкубок Испании. А для Зинедина Зидана этот трофей стал десятым у руля клуба. Фото: REUTERS

Пока сложно сказать, оправдала ли себя идея проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Противников такого решения было достаточно, но в испанской федерации футбола решили рискнуть. Одним из ключевых факторов стал финансовый аспект: за право принять турнир шейхи заплатили 120 миллионов евро.

Что касается зрелищности Суперкубка, то болельщики, надо полагать, получили удовольствие. Справедливости ради, финал получился не самым ярким, зато он вышел драматичным. Уже в концовке дополнительного времени полузащитник "Реала" Феде Вальверде ценой собственного удаления спас свою команду от неминуемого гола. Он сбил выбегавшего один на один Альваро Морату и покинул поле. Что интересно - именно Вальверде впоследствии был признан игроком матча.

- Я не должен был этого делать и извинился перед Моратой. Но в тот момент я только так мог остановить его. Партнеры по команде похвалили меня, весь тренерский штаб выразил свою поддержку. Симеоне тоже подошел, хотя он не был обязан, - отметил после встречи Вальверде.

Отдельно стоит отметить работу наставника "Реала" Зинедина Зидана. Он завоевал уже десятый трофей как тренер "сливочных". Это второй результат в истории клуба. Впереди только Виктор Муньос (14 трофеев).

Зидан выиграл девять из девяти финалов в качестве тренера "Реала". В среднем он завоевывает трофей в "королевском клубе" каждые 19 матчей.

- Я выгляжу лучше, прогрессирую. Это касается и жизни - я расту как личность. Учусь у людей, которые окружают меня. Некоторые могут считать иначе, но мне нравится моя работа. Если говорить о финале Суперкубка, то победа в нем - заслуга игроков, в особенности Тибо Куртуа, - подчеркнул Зидан.