Малкин обогнал Ягра по передачам за "Питтсбург"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается регулярный чемпионат.

Из очередной порции состоявшихся матчей отдельного внимания российских болельщиков заслуживает встреча "Питтсбурга" с "Аризоной", в которой "пингвины" одержали победу по буллитам со счетом 4:3. Весомый вклад в успех своей команды внес центрфорвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, отметившийся двумя голевыми передачами. Благодаря им 33-летний россиянин получил титул второй звезды матча. Впрочем, это в общем-то рядовое достижение меркнет в сравнении с другим, которое покорилось нашему соотечественнику.

Отданные передачи, 641-я и 642-я для Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ, позволили россиянину выйти на третье место в списке лучших ассистентов за всю историю клуба. Причем из топ-3 Евгений вытеснил не кого-нибудь, а живую легенду мирового хоккея Яромира Ягра. Кстати, 47-летний чех, все еще продолжающий карьеру игрока, в эти дни тоже отметился редким достижением, сыграв в пятом десятилетии, как некогда это сделал знаменитый Горди Хоу, выступавший с 1946 года по 1980-й. Впрочем, это уже другая история. А у нашего Малкина - своя.

- Наконец-то, - поделился эмоциями Женя в интервью официальному сайту НХЛ. - Ягр ведь еще играет и набрал почти 2000 очков. Для меня это слишком много. Ягр - невероятный хоккеист, который играл в Питтсбурге, и его тут любили. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании. Сегодня мы боролись в каждой смене. У нас великолепная команда. Сегодня игра была не очень красивой, но мы согласны на два очка.

Кстати, Малкину вполне по силам если не в этом, то уже в следующем сезоне обойти Ягра в клубной истории и по другим компонентам. К примеру, у чеха в активе 439 голов за "пингвинов", а у россиянина - 404. У Ягра - 1079 очков, а у Малкина - 1034 .

А вот совладать с теми, кто выше, российскому центрфорварду будет сложнее. Первое место по очкам (1723), голам (690) и передачам (1033) уверенно удерживает нынешний президент "Питтсбурга" Марио Лемье. Его показатели на данный момент выглядят объективно недосягаемой вершиной. Вторым по всем трем параметрам идет действующий одноклубник Малкина канадец Сидни Кросби - 1233 (451+782) очка. И Сид пока карьеру завершать не собирается. Хотя, учитывая его хрупкость, произойти может всякое.