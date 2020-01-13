Матч за мировую корону у женщин переезжает во Владивосток

Накануне в Шанхае прошла шестая партия матча на первенство мира между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной.

Отметим, что символические первые ходы в партии сделали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и заместитель секретаря парткома Управления по физкультуре и спорту Шанхая Лу Линь.

Комментируя организацию и ход матча за мировую корону, господин Дворкович отметил упорство двух претенденток.

"Мне кажется, что матч с точки зрения шахмат проходит на очень высоком уровне. Борьба складывается жесткая, и видно, что участницы хорошо подготовлены. Шанхай - один из ведущих мировых городов, и здесь, в Китае, интерес достаточно большой, по крайней мере по тому, сколько китайских любителей шахмат смотрят трансляции. Важно, что матч проходит в двух местах - России и Китае. Это является еще одним символом нашего партнерства с Китаем, а для ФИДЕ важно, что обе огромные страны продолжают поддерживать шахматы", - цитирует Дворковича агентство ТАСС.

Шестая партия получилась очень затяжной и закончилась вничью после 105-го хода черных. Счет в матче стал - 3:3.

Ранее три партии завершились вничью, в четвертой партии победу одержала китаянка, а в пятой успех был на стороне Горячкиной.

Далее шахматистки прощаются с Китаем и переезжают в Россию. Оставшиеся партии матча пройдут во Владивостоке на острове Русский. Первая из них запланирована на 16 января.

По регламенту победительницей объявляется шахматистка, набравшая 6,5 очка.

В случае ничейного счета после 12 партий чемпионка мира определится на тай-брейке.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович выразил удовлетворение от того, что Россия и Китай, две огромные и мощные державы, активно поддерживают древнюю игру

Добавим, что гарантированный призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. Чемпионка мира получит 60 процентов в случае победы в 12 партиях или 55 процентов, если станет лучшей на тай-брейке.

Напомним, что наши девушки давненько не были на вершине шахматного Олимпа. Уже довольно давно - в сентябре 2008 года сильнейшей шахматисткой планеты стала россиянка Александра Костенюк, сохранявшая статус чемпионки мира до декабря 2010-го.

Тем временем в голландском Вейк-ан-Зее продолжается один из старейших в мире турниров.

Во втором туре россиянин Владислав Артемьев белыми фигурами обыграл соотечественника Никиту Витюгова.

Другой россиянин Даниил Дубов белыми обыграл Владислава Ковалева из Беларуси.

А вот действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными сыграл вничью с китайцем Юй Янъи.

После двух туров Артемьев, Дубов, а также американцы Уэсли Со, Джеффери Шонг и выступающий под флагом ФИДЕ иранец Алиреза Фируджа набрали по 1,5 очка.

Карлсен и еще четыре шахматиста отстают от лидеров на пол-очка. Витюгов (0,5 очка) делит 11-13-е места.

Турнир в Вейк-ан-Зее состоит из 14 туров и завершится 26 января.