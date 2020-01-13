Медведев отменил акты советской антиалкогольной кампании

Эти акты затрагивают самые разные сферы жизни советских граждан: рабочий график, выходные, образование, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение. Многие их них на сегодняшний день попросту утратили актуальность, отдельные нормы - отражены в других документах.

Перестанут, например, действовать акты, связанные с советской антиалкогольной кампанией: в частности, постановление от 1985 г. "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". Серия документов затрагивают сферу сельского хозяйства, которые характерны для плановой экономики. Например, постановление "Об увеличении производства семян сахарной свеклы в РСФСР" или "О мерах по улучшению торговли картофелем и овощами".

Реалии плановой советской экономики также отражены в постановлениях "Об использовании иностранными фирмами денежных средств в советских рублях на территории РСФСР" и "Об упорядочении тарифа на стирку белья в коммунальных прачечных РСФСР". Они также перестанут действовать с 1 февраля.

Уйдут в архив и нормы, касающиеся принудительного трудоустройства: в частности, постановление 1970 г. "О порядке трудоустройства на территории РСФСР лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда".

Регулирование финансового рынка отражено в постановлении 1990 года "Об использовании иностранными фирмами денежных средств в советских рублях на территории РСФСР" - сегодня оно также потеряло актуальность.

Некоторые акты перестали действовать потому что касались институтов и органов власти, которые больше не существуют в современной России. Например, декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 28 января 1918г. "О Революционном Трибунале Печати".

Пересмотр советской нормативной базы продолжится. Как заявил Дмитрий Медведев, в ближайшее время выйдет еще один документ, который должен отменить почти 3600 актов СССР правительственного уровня.