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13.01.2020 15:34
Рубрика: Власть

Медведев призвал ускорить работу по отмене устаревших актов РСФСР

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство проделало две трети подготовительной работы для отмены в рамках "регуляторной гильотины" устаревших нормативных актов. Премьер-министр Дмитрий Медведев снова призвал чиновников сохранять определенные гражданам льготы.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 1 января 2020 года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. "В ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня", - сообщил он на совещании со своими заместителями. Сделано это в самом начале года, чтобы, как выразился глава кабмина, не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок.

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Времени на реформу контрольно-надзорной деятельности у правительства остается немного. Она должна быть завершена в течение этого года. "Нужно эту работу провести максимально тщательно, так, чтобы через какое-то время, через год или позже не вылез какой-нибудь документ, который будет действовать и окажется формально неотмеченный", - указал Медведев.

Реформа предполагает не только отмену устаревших требований, но и призвана сформировать новое современное регулирование. "Особенно внимательно относиться к тем нормам, которые содержат в себе льготы и гарантии. Их достаточного много. Нужно к ним относиться бережно, чтобы ничего не потерять. Они, безусловно, должны сохраниться", - подчеркнул премьер.

Вице-премьер, глава аппарата правительства заверил Константин Чуйченко, курирующий реформу контрольно-надзорной деятельности, подтвердил, что советские нормативно-правовые акты, устанавливающие действующие социально-трудовые гарантии и льготы, сохраняются. "Кроме того, из перечня актов под отмену были исключены акты, имеющие правоустанавливающий характер, регулирующие вопросы исторического и культурного наследия, определяющие перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников", - рассказал он.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Министерства и ведомства провели две трети работы по отмене актов, принимавшихся еще в советские времена. Чуйченко признал, что первоначально установленный срок - 15 ноября - оказался невыполнимым. "Приступая к работе по отмене советских актов, мы, честно говоря, не могли в полной мере оценить сложность и объем поставленной задачи", - сказал вице-премьер. Постановление об отмене 3645 правительственных актов СССР и РСФСР сейчас проходит последние согласования в аппарате кабмина.

- До 24 января мы представим вам его на подпись, - пообещал Константин Чуйченко. - Таким образом отмена основного массива актов советского периода будет произведена с 1 февраля 2020 года.

Также подготовлен и проходит общественное обсуждение проект об отмене 2412 ведомственных актов СССР и РСФСР. Провести эту работу оказалось еще сложнее, поскольку, по словам зампреда правительства, по правилам того времени ведомственные акты подлежали опубликованию только в отраслевых сборниках и не подлежали регистрации или учету. Этот документ на подпись Дмитрию Медведеву намерены представить до 1 марта. Таким образом работа по актам советского периода будет завершена до весны.

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