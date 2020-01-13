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Рубрика: Общество

Диплом без границ

Московский университет расширяет сеть филиалов
Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
В наступившем году в городе Ош Киргизии должен распахнуть двери очередной филиал МГУ. По словам ректора Виктора Садовничего, сначала откроют три факультета - математический, геологический и русской филологии. В первый учебный год планируется набрать от 60 до 90 абитуриентов, затем - вдвое больше.
Нынешняя зарубежная сеть Московского университета - это пять филиалов в странах СНГ и один в Европе. Фото: Photoxpress Нынешняя зарубежная сеть Московского университета - это пять филиалов в странах СНГ и один в Европе. Фото: Photoxpress
Нынешняя зарубежная сеть Московского университета - это пять филиалов в странах СНГ и один в Европе. Фото: Photoxpress

Нынешняя сеть зарубежных филиалов Московского университета - это пять филиалов в странах СНГ и один в Европе. А в китайском Шэньчжэне с 2017 года работает совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института, который в принципе тоже можно считать филиалом. Китайцы даже здание построили практически один в один как Главное здание МГУ на Воробьевых горах.

Филиал МГУ им. Ломоносова может открыться в Дамаске

Начиналось же все чуть более двадцати лет назад - в марте 1999 года, с создания в Севастополе Черноморского филиала МГУ. Позже, в июне 2008 года, он был переименован в филиал МГУ в Севастополе. Это учебное заведение дало возможность соотечественникам-крымчанам, а также детям моряков базы Черноморского флота РФ получать на месте высшее образование по стандартам одного из лучших российских вузов. Надо отметить, что двери филиала с первого дня были гостеприимно открыты и для граждан Украины, и любого другого государства. Этот принцип продолжает действовать и после присоединения Крыма к России.

Бывший зарубежный филиал МГУ развивается. Если в первый семестр аудитории филиала приняли лишь сто первокурсников, то сегодня в его стенах получают высшее образование более 700 студентов, а материальная и научная базы позволяют принять на обучение вдвое больше.

Это была первая "филиальная ласточка". Через два года по предложению президента Казахстана и Почетного профессора МГУ Нурсултана Назарбаева, которое поддержал российский президент, филиал Московского госуниверситета открылся в Казахстане - в Астане (ныне - Нур-Султан). Ежегодно более 600 студентов-казахстанцев учатся здесь по программам МГУ. В обязательном порядке - около года стажировок в Москве, где ребята изучают спецпредметы и проходят практику. А потом защищают дипломные работы на госкомиссии.

В зарубежных филиалах МГУ сегодня учатся почти три тысячи студентов

В 2006 году появился еще один филиал - в Республике Узбекистан, в Ташкенте. На факультетах "Прикладной математики и информатики" и "Психологии" под руководством преподавателей из Москвы и местных педагогов - в большинстве своем выпускников МГУ - занимаются каждый год 372 студента. Тут, как и во всех других филиалах, активно практикуют прямые трансляции лекций из московской альма-матер. К услугам студентов информационно-ресурсный центр: учебные пособия, литература, записи видеолекций профессоров МГУ. Все в открытом доступе.

В МГУ могут появиться новые факультеты

Еще один филиал МГУ вот уже более десяти лет работает в столице Азербайджана. О его значении для обеих стран говорит уже такой факт: вскоре после открытия студенты и преподаватели получили новый кампус с современным пятиэтажным учебным корпусом, спортивным комплексом с бассейном и общежитиями. Сейчас на шести факультетах учатся 557 студентов. Руководство филиала активно налаживает связи с вузами других стран. Например, языковая практика филологов проходит в Англии, Италии, Франции, Испании, Польши, Чехии.

Не прошло и полугода после открытия филиала в Баку, как в мае 2009 года президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал указ о создании филиала МГУ в Душанбе. В настоящее время здесь учатся свыше 500 студентов. Кроме того, в ближайшие годы руководство республики и Московского университета намерены на базе филиала создать региональный центр. По замыслу он должен стать альма-матер для одаренной молодежи из Афганистана, Пакистана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Туркменистана и других государств ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Как прошел День открытых дверей в МГУ

А вот у филиала Московского университета в Армении своя история. Идея родилась в октябре 2011 года на встрече президента Сержа Саргсяна со студентами МГУ в Москве. Однако потребовалось без малого четыре года, чтобы она обрела реальный облик: в 2015 году было подписано соглашение об учреждении филиала МГУ в Ереване. С того дня 250 студентов получают здесь все необходимые знания, а в июле прошлого года первые 42 выпускника получили дипломы из рук Виктора Садовничего и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Особым событием стало открытие в 2017 году в Республике Словения на базе Приморского университета в городе Копер первого в Европе филиала МГУ. Используя лучшие образовательные ресурсы двух вузов, здесь начали готовить высококвалифицированные кадры с необходимой языковой базой, знанием специфики и практическими навыками ведения бизнеса в России, Словении и других странах южной Европы.

Всего в зарубежных филиалах МГУ учатся около трех тысяч иностранных студентов.

Общество Образование В мире экс-СССР Киргизия Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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