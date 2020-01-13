Минфин удвоит закупки валюты в январе по бюджетному правилу

Минфин направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила 244,5 млрд рублей с 15 января 2020 года по 6 февраля 2020 года, сообщает ведомство.

Таким образом, ежедневный объем покупок составит 18,2 млрд рублей (операции в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года проводились в эквиваленте 9,3 млрд рублей).

С учетом отложенных Банком России покупок, не совершенных во второй половине 2018 года, итоговый объем валютных интервенций составит 21 миллиард рублей в день. Они будут оказывать сдерживающее влияние на курс рубля, который сейчас находится вблизи 20-месячных максимумов.