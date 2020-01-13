Минздрав подготовил список индикаторов риска, которые могут стать основанием для проверки медучреждения Росздравнадзором. Он прописан в проекте ведомственного приказа, который проходит общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Первый индикатор - рост смертельных случаев пациентов с острым коронарным синдромом или острым нарушением мозгового кровообращения ‎в первые сутки с момента госпитализации.

Второй - поступление в Росздравнадзор информации о невыполнении или несвоевременном, ненадлежащим выполнении процедур, необходимых пациенту.

Третий - проведение непоказанных или неоправданных с клинической точки зрения методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, если они привели к ухудшению состояния здоровья пациента, его инвалидизации или смерти.

К концу 2025 года число смертельных случаев, заболеваний и отравлений благодаря риск-ориентированному подходу, на который переходит Минздрав, должно снизиться вдвое

Сейчас четких критериев для решения о внеплановой проверке нет, кроме обращений граждан в Росздравнадзор, в которых говорится о том, что в больнице или поликлинике нарушили правила оказания медпомощи. Или, к примеру, ведомство провело в 2018 году массовые проверки клиник пластической хирургии по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Проверки затронули 1,2 тысячи клиник, и в 75% из них (820) было выявлено 3,2 тысячи нарушений, 300 клиник в итоге были лишены лицензии.

1,2 тысячи клиник затронули проверки в 2018 году. В 75% из них было выявлено 3,2 тысячи нарушений

Как и другие ведомства, Росздравнадзор переходит от "тотального" к риск-ориентированному подходу к контролю и надзору, при котором интенсивность и объем проверок зависит от уровня потенциального риска причинения вреда жизни и здоровью граждан. В результате к концу 2025 года число смертельных случаев, заболеваний и отравлений должно снизиться вдвое, а уровень материального ущерба - на 30%.