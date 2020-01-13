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Рубрика: Общество

Минздрав опроверг слухи об отказе пожилым в высокотехнологичной медпомощи

Текст: Ирина Невинная
Изменения в порядок организации медицинской помощи по профилю "гериатрия", утвержденные приказом Минздрава России (Приказ №1067н от 20 декабря 2019 года), направлены "на повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи особой группе пожилых пациентов - пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении", - пояснили сегодня в Министерстве здравоохранения. В сообщении подчеркивается, что действующий в России порядок оказания высокотехнологичной медицинской помощи не предусматривает ограничений по возрасту пациента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объяснения к приказу Минздрава, который еще не вступил в силу и пока проходит регистрацию в Минюсте, понадобились в связи с активным обсуждением в социальных сетях. Многие, прочитав документ, пришли к выводу, что состояние старческой астении, которое развивается в пожилом и старческом возрасте, может стать препятствием к проведению таким больным сложных операций и другого лечения, относящегося к высокотехнологичной медицине.

Фото: iStock
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Но оказание высокотехнологичной медицинской помощи регулируется отдельным документом, так же утвержденным Минздравом, кроме того, есть утвержденный перечень конкретных видов ВМП, и все они включены в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи, то есть пациенты получают это лечение бесплатно - при наличии показаний и соответствующего направления лечащего врача.

"Медицинские показания к оказанию ВМП определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской организации.

Следует отметить, что Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента", - говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, всем гражданам вне зависимости от возраста, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана высокотехнологичная помощь по любому профилю. Такое лечение может проводиться в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю. Гериатрические центры также могут получить нужную лицензию и проводить выскотехнологичное лечение для своих пациентов, пояснили в министерстве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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