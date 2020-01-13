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13.01.2020 13:07
Рубрика: В мире

"Нафтогаз" объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Текст: Александр Саможнев

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью радиостанции "Радио Свобода".

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По словам Витренко, Киев мог бы закупать газ у России напрямую. Для этого имеются и ранее были "законодательные возможности", однако в настоящее время нет "практических оснований для того, чтобы это обсуждать". "Нафтогаз" мог бы создать дочернюю компанию, закупающую российский газ напрямую, но такие планы пока не обсуждаются.

Витренко также анонсировал подачу "Нафтогазом" новых исков против России, касательно имущества, потерянного украинской компанией после воссоединения Крыма с Россией.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Напомним, "Нафтогаз Украины" перестал закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с ноября 2015 года. В настоящее время "голубое топливо" страна приобретает у европейских поставщиков по "реверсной схеме", то есть, фактически, перекупая у Словакии, Венгрии и Польши тот же российский газ. Еще в декабре прошлого года министр энергетики РФ Александр Новак озвучил, что напрямую российский газ Украина могла бы покупать дешевле на 30 долларов за тысячу кубометров.

В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу

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