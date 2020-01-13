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Рубрика: Культура

Названы самые популярные писатели и книги прошедшего десятилетия

Текст: Мария Войнелович
Борис Акунин стал писателем прошедшего десятилетия, а роман "Пятьдесят оттенков серого" Э.Л. Джеймс занял лидирующую позицию по количеству скачанных экземпляров - таковы результаты исследования, проведенного сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2010 по 2019 год книги Бориса Акунина были проданы общим тиражом около миллиона экземпляров. При этом дважды платформа называла работы писателя книгами года: в 2015 году - это "Планета Вода", а в 2018 - "Не прощаюсь".

Также в десятку самых читаемых авторов десятилетия попали Сергей Лукьяненко, Ю Несбё, Александра Маринина, Дарья Донцова, Елена Звездная, Татьяна Полякова, Сергей Тармашев, Татьяна Полякова и Артем Каменистый.

А вот роман "Пятьдесят оттенков серого" становился самой покупаемой книгой в течение трех лет: в 2012, 2013 и 2014. Всего читатели купили его 90 тысяч раз. На втором месте (более 80 тысяч экземпляров) - роман "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Третье место (75 тысяч экземпляров) заняла книга американского исследователя в области нейрофизиологических процессов Джо Диспенза "Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели".

Фото: iStock
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Также в топ-10 книг десятилетия вошли: аудиокнига "Подсознание может все!" Джона Кехо (более 75 тысяч экземпляров), "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона (более 70 тысяч экземпляров), "До встречи с тобой" Джоджо Мойес, "На пятьдесят оттенков темнее" Э. Л. Джеймс, "Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами" Джулии Эндерс и "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской (все книги - более 65 тысяч экземпляров каждая).

Культура Литература Гид-парк

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