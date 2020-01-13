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Рубрика: Экономика

Названы самые рисковые и безопасные валюты 2020 года

Текст: Георгий Панин
Рубль по-прежнему лидирует в гонке валют развивающихся стран в своем курсе по отношению к доллару. Спрос на рублевые активы диктует ситуация в экономике. Но есть и другие валюты, которые также имеют хороший потенциал для роста.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", назвал валюты-убежища. А также рассказал о рисковых активах, в которые вкладывать свои сбережения не рекомендуется.

Фото: iStock
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- В последнее время банки стали предлагать клиентам расширенный список валют, в частности, новозеландские доллары, австралийские доллары, йены, - обратил наше внимание эксперт на этот тренд. - А через брокера можно купить и другие национальные валюты или фьючерсы на них, в частности, турецкую лиру, индийскую рупию, британский фунт, швейцарский франк и другие.

Мы не рекомендуем валюты африканских и латиноамериканских стран. Они по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику на фоне регресса национальных экономик. ВВП Аргентины снизился на 1,7 процентов, инфляция превышает 50 процентов.

В рецессию может войти и Гонконг. На фоне общественных волнений, охвативших регион, экономика разрушается. В третьем квартале прошлого года ВВП упал на 2,9 процента, причем регресс идет со второй половины 2018 года. И прогноз пока неутешительный. Но пока гонконгский доллар относительно стабилен, даже укрепляется к американскому последние недели. Однако может стать следующей жертвой протестов. Мы не рекомендуем инвестировать в него.

Китайский юань, на наш взгляд, тоже плохо годится на роль убежища. Курс его приближается к 6,9 за доллар. Напоминаю, что именно от этого уровня прошлым летом началось резкое падение юаня. На фоне торговой войны рост ВВП Поднебесной стремительно замедляется, а инфляция подскочила до 4,5 процента. Дефолты корпоративных облигаций - одна из животрепещущих тем последнего времени.

Фото: pixabay
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Другое дело - японская йена. Да, сейчас она достигла минимума к доллару за полгода, и может потерять еще 4 процента на горизонте года. Но в целом экономика Страны восходящего солнца чувствует себя неплохо. Рост, хотя и скромный, но устойчивый, инфляция - самая низкая среди стран G20. Даже закон об ограничении иностранного участия в капитале крупных компаний не вызвал паники и бегства инвесторов.

Поэтому для вложений на долгий срок йену стоит иметь в виду - за три года колебания к доллару не превышали 20 процентов. Но придется дождаться удобного момента для входа - привлекательным выглядит уровень 115 йен за доллар (сейчас 109,48 йен).

Защитной валютой традиционно выглядит швейцарский франк. Он вообще стабилен к доллару - за год колебания не превысили 5 процентов. И он выглядит устойчивым к потрясениям. Госдолг Швейцарии составляет 40 процентов от ВВП, торговый баланс положительный, как и сальдо счета текущих операций. Золотой запас Швейцарии составляет 1040 тонн. И цена на золото резко подскочила на фоне американо-иранского конфликта.

Какие валюты могут стать лидерами в наступившем году

Во-первых, это может быть рубль. В пользу укрепления рубля - рост резервов и профицита бюджета, долговая нагрузка - наименьшая среди стран G20, положительный торговый баланс и сальдо счета текущих операций, рост цен на экспортное сырье и снижение геополитических рисков.

Фото: pixabay
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Если цена на нефть вырастет в диапазон 75-80 долларов за баррель, то рубль может укрепиться к доллару в диапазоне 50-55.

Помимо рубля, среди валют развивающихся стран, стоит обратить внимание на казахстанский тенге. Эта валюта имеет ограниченную конвертируемость, но ее можно купить на Московской бирже. Также доступны фонд и облигации, номинированные или иным образом привязанные к тенге.

Экономика Казахстана растет на 4,3 процента в год, сходная динамика у промпроизводства. Долговая нагрузка около 20 процентов от ВВП. В рейтинге легкости ведения бизнеса страна находится на 25 месте. Национальная валюта за полгода укрепилась на 4 процента. И мы ожидаем, что на горизонте 12 месяцев KZT укрепится к доллару на 5 процентов.

Фото: iStock
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А вот валюта, которая имеет высокий риск-шанс - это турецкая лира. В Турции низкие показатели рынка труда - уровень занятости, если верить местной статистике, 46 процентов (например, в Великобритании 76 процентов), безработица - 13 процентов, средняя зарплата квалифицированного рабочего - 480 долларов. Это с одной стороны.

А с другой - экономика Турции в третьем квартале прошлого года формально вышла из рецессии. Инфляция упала ниже 10 процентов, снижаются ставки денежного рынка. Так что признаки оживления экономики налицо. Внешний долг относительно невысокий - 30 процентов от ВВП, значит, больше шансов на рост экономики. Толчок даст и Турецкий поток. Так что за валютой этой страны стоит присмотреть. Но помнить, что главный риск здесь - геополитический. Обострение международных конфликтов, а также санкции США могут приостановить процесс восстановления экономики и обесценить лиру.

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