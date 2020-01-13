Ученые рассказали, что может негативно влиять на секс

Чтобы придать сексуальным отношениям остроту и яркость, нужно прислушаться к советам специалистов. По результатам исследований они определили, какие вредные привычки наиболее губительны для полноценных отношений.

Избегайте сладкого, жирного и жареного, советуют специалисты со страниц The Health Site. Большое количество рафинированных углеводов снижает уровень гормона тестостерона, отвечающего за сексуальную активность. А трансжиры, образующиеся при жарке, негативно сказываются на либидо - и у мужчин, и у женщин.

Зато овощи и фрукты помогут держаться в отличной форме. Хорошо отрекомендован сок сельдерея, сок моркови и сок граната, полные витаминов и способные разогнать кровь.

Еще одна вредная привычка, обедняющая качество сексуальной жизни - это курение. Пачка сигарет в день может сделать мужчину импотентом; кроме того, у курящих увеличивается риск бесплодия. Дело в том, что от курения страдают сосуды, что в конечном счете приводит к проблемам кровоснабжения и влияет на эрекцию.