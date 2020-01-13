Сотрудник управления "М" ФСБ России капитан Владимир Безруков был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Еще один фигурант - сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ России капитан Николай Комаров получил семь лет колонии, а заместитель начальника отдела по вопросам миграции ГУ МВД по Москве подполковник Юрий Васильев - шесть лет строгого режима. Дело слушалось в закрытом для прессы режиме из-за наличия в деле материалов под грифом "секретно". Как сообщили ТАСС в суде, все трое офицеров признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Еще один гражданский фигурант - уроженец Киргизии бизнесмен Алмаз Караев, который выступал взяткодателем, получил 9 лет колонии.
По данным следствия, которое вело Военное следственное управление СКР по Москве, капитан Безруков с помощью подполковника Васильева организовал незаконную миграцию жителей Киргизии в Россию. Деньги офицерам за трудовых мигрантов согласились платить киргизские бизнесмены Анар Сеидов и Алмаз Караев. По версии следствия, деньги передавались через капитана Комарова. Подполковник Васильев организовал оформление и постановку иностранных граждан на миграционный учет.
При этом Безруков, как считают следователи, "прикрывал" группу, гарантируя ей безопасность и общее покровительство и попустительство по службе. Как утверждает следствие, с декабря 2017 года фигуранты дела получили от Сеидова и Караева взятку в сумме более 7,5 млн рублей. Бизнесмен Сеидов заключил сделку со следствием и дал показания на остальных обвиняемых. Мосгорсуд приговорил его к пяти годам общего режима. Офицеры своей вины так и не признали.