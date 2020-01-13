Второй западный окружной военный суд приговорил двоих сотрудников ФСБ и офицера МВД к срокам от 7 до 11 лет за организацию постановки на учет нелегальных мигрантов.

Сотрудник управления "М" ФСБ России капитан Владимир Безруков был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Еще один фигурант - сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ России капитан Николай Комаров получил семь лет колонии, а заместитель начальника отдела по вопросам миграции ГУ МВД по Москве подполковник Юрий Васильев - шесть лет строгого режима. Дело слушалось в закрытом для прессы режиме из-за наличия в деле материалов под грифом "секретно". Как сообщили ТАСС в суде, все трое офицеров признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Еще один гражданский фигурант - уроженец Киргизии бизнесмен Алмаз Караев, который выступал взяткодателем, получил 9 лет колонии.

По данным следствия, которое вело Военное следственное управление СКР по Москве, капитан Безруков с помощью подполковника Васильева организовал незаконную миграцию жителей Киргизии в Россию. Деньги офицерам за трудовых мигрантов согласились платить киргизские бизнесмены Анар Сеидов и Алмаз Караев. По версии следствия, деньги передавались через капитана Комарова. Подполковник Васильев организовал оформление и постановку иностранных граждан на миграционный учет.

По данным следствия, офицеры получили более 7,5 млн рублей за постановку на учет мигрантов

При этом Безруков, как считают следователи, "прикрывал" группу, гарантируя ей безопасность и общее покровительство и попустительство по службе. Как утверждает следствие, с декабря 2017 года фигуранты дела получили от Сеидова и Караева взятку в сумме более 7,5 млн рублей. Бизнесмен Сеидов заключил сделку со следствием и дал показания на остальных обвиняемых. Мосгорсуд приговорил его к пяти годам общего режима. Офицеры своей вины так и не признали.