Новости

Королева поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь 21:26
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы 21:19
Чем удивит Большой театр Беларуси в ночь на 14 января 21:11
Суд отклонил жалобу на изъятие у Шестуна имущества на 10 млрд рублей 21:07
Василевский признан игроком недели в НХЛ 21:06
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов 21:00
На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы 20:58
Суд продлил арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева 20:43
США внесли Плахотнюка в "черный список" 20:42
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса "Новая Звезда-2020" 20:34
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 20:24
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 19:41
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 19:38
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 19:34
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 19:29
В архивном альбоме Путина появились новые фото 19:24
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту 19:14
В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани 19:13
День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом 19:12
В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода 18:57
Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке 18:54
Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье 18:53
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 21:40
Рубрика: Происшествия

Погорели на паспортах

Офицеров ФСБ отправили в колонию за нелегальных мигрантов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Второй западный окружной военный суд приговорил двоих сотрудников ФСБ и офицера МВД к срокам от 7 до 11 лет за организацию постановки на учет нелегальных мигрантов.
Фото: Rattankun Thongbun / istock Фото: Rattankun Thongbun / istock
Фото: Rattankun Thongbun / istock

Сотрудник управления "М" ФСБ России капитан Владимир Безруков был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Еще один фигурант - сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ России капитан Николай Комаров получил семь лет колонии, а заместитель начальника отдела по вопросам миграции ГУ МВД по Москве подполковник Юрий Васильев - шесть лет строгого режима. Дело слушалось в закрытом для прессы режиме из-за наличия в деле материалов под грифом "секретно". Как сообщили ТАСС в суде, все трое офицеров признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Еще один гражданский фигурант - уроженец Киргизии бизнесмен Алмаз Караев, который выступал взяткодателем, получил 9 лет колонии.

Военный суд приговорил генерала Чваркова к условному сроку по делу о хищении

По данным следствия, которое вело Военное следственное управление СКР по Москве, капитан Безруков с помощью подполковника Васильева организовал незаконную миграцию жителей Киргизии в Россию. Деньги офицерам за трудовых мигрантов согласились платить киргизские бизнесмены Анар Сеидов и Алмаз Караев. По версии следствия, деньги передавались через капитана Комарова. Подполковник Васильев организовал оформление и постановку иностранных граждан на миграционный учет.

По данным следствия, офицеры получили более 7,5 млн рублей за постановку на учет мигрантов

При этом Безруков, как считают следователи, "прикрывал" группу, гарантируя ей безопасность и общее покровительство и попустительство по службе. Как утверждает следствие, с декабря 2017 года фигуранты дела получили от Сеидова и Караева взятку в сумме более 7,5 млн рублей. Бизнесмен Сеидов заключил сделку со следствием и дал показания на остальных обвиняемых. Мосгорсуд приговорил его к пяти годам общего режима. Офицеры своей вины так и не признали.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Правительство ФСБ Правительство МВД

Главное сегодня

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"