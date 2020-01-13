Определена динамика цен на продукты в каждом квартале 2020 года

По итогам 2020 года уровень потребительских цен не превысит трех процентов, ожидают в Минэкономразвития РФ. Таким образом, инфляция должна остаться на историческом минимуме, как и в прошлом году.

Специально для "Российской газеты" Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий, оценил динамику цен в этом году и рассказал, какие продукты подорожают.

Что будет с ценами в первом квартале 2020 года?

Быков: Потребительская инфляция состоит из трех основных составляющих: продовольственная, непродовольственная и инфляция на услуги. В России все они ежегодно проходят через четыре периода, которые в силу природных и исторических факторов практически точно соответствуют сезонам года. В зимний период (январь-март) по всем трем составляющим практически всегда фиксируются резкое сокращение темпов роста цен.

Это происходит и из-за сезонного замедления экономической активности граждан, и из-за эффекта высокой базы осеннего периода (сентябрь-декабрь) предыдущего года, когда экономика, а вслед за ней и рост цен достигает своих пиковых значений. И пока нет причин, из-за которых эти закономерности не сработали бы в 2020 году.

Значит в январе-марте вновь стоит ожидать резкого замедления потребительской инфляции сразу по трем ее составляющим.

Отдельно хотелось бы остановиться на продовольственной группе. В ней в первом квартале 2020 года может быть отличающаяся от общего понижательного тренда динамика цен по некоторым продуктам питания.

К группе риска можно отнести крупы и бобовые, макаронные изделия, фрукты, кондитерские изделия, в которых используется пальмовое масло, а также алкогольную продукцию.

Для части этих товаров более высокий рост цен в зимний период имеет исключительно сезонный и рыночный характер. Например, макаронные изделия, крупы и бобовые пользуются повышенным спросом среди россиян в первом квартале года, это происходит по очевидным климатическим причинам. То же самое, но уже из-за недостаточного предложения более дешевой российской продукции происходит зимой и с ценами на фрукты.

А вот более высокий рост цен в первом квартале 2020 года на алкогольные напитки и дешевый сегмент кондитерских изделий должен произойти из-за изменений в российском законодательстве.

С 1 января 2020 года вступил в силу акциз на виноград, а также существенно выросли акцизы и на само вино. Что касается "кондитерки", то здесь свое отложенное влияние должно оказать повышение НДС на пальмовое масло с 10 до 20 процентов в октябре 2019 года.

Что россиянам ожидать после зимнего инфляционного затишья?

Быков: Как правило, с апреля по июнь экономическая активность начинает увеличиваться. И цены поднимаются. Естественно, что после низких зимних значений инфляции, создается впечатление, что весной она становится заметно выше, хотя ее общий уровень в этот период далек от максимальных значений года.

И здесь среди продовольственных товаров наиболее высокую и продолжительную динамику роста цен получает группа "мясо и птица".

Рост цен на них из-за сезонных факторов и повышенного спроса, как правило, ускоряется вплоть до завершения летнего периода (июль-август). После чего до конца года медленно сокращается. И если не брать в расчет форс-мажорные факторы, вроде обвала курса рубля, то, пожалуй, именно в этой группе в 2020 году можно ожидать наиболее существенного прироста цен. Более чем на 10 процентов за год.

Самая низкая инфляция в весенне-летний период обычно фиксируется по рыбе и морепродуктам, плодоовощной и молочной продукции, а также по сливочному маслу и алкогольным напиткам. Именно среди этих групп товаров (исключение "молочка" и алкоголь из-за законодательных изменений), вероятно, и будут находиться победители в номинации за самый низкий рост цен в 2020 году. Не более 5-7 процентов.

Остальные группы продуктов питания весной-летом тоже должны показать умеренный рост цен, пока не наступит заключительный и самый инфляционный период, - осенний (сентябрь-декабрь).

Осенью экономика достигает пиковых значений, а вместе с этим к своим максимальным уровням подбираются и темпы роста цен.