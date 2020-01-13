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Рубрика: Общество

Койке место

Пациенты получат сложное лечение вне зависимости от возраста
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
"Пожилые граждане как получали высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), так и будут ее получать", - так отреагировали в Минздраве России на слухи о том, что возрастным пациентам перестанут выполнять сложные операции и предлагать использовать все возможности современной медицины.
Гериатрическая помощь развивается в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда Гериатрическая помощь развивается в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда
Гериатрическая помощь развивается в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда

Резкие выступления и комментарии о том, что стариков собираются "отсечь" от полноценного лечения, распространились в соцсетях в считаные часы. "Виновником" оказался новый приказ Минздрава России, который вносит изменения в порядок организации медицинской помощи по профилю "гериатрия" (Приказ № 1067н от 20 декабря 2019 года).

Речь в документе идет о том, как организовать помощь особой группе пожилых пациентов - людям со старческой астенией. Многие, прочитав документ, пришли к выводу, что это состояние, которое развивается с возрастом, может стать препятствием к проведению сложных операций и другого высокотехнологичного лечения.

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В минздраве отреагировали моментально. В воскресенье вечером из министерства пришло официальное разъяснение, а вчера лично высказался заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Информация, которая в эти дни активно жила в соцсетях, о том, что якобы пожилым пациентам не будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь, конечно, не соответствует действительности, - заявил Олег Салагай. - Пожилые граждане, которые нуждаются в ВМП по состоянию здоровья, как ее получали, так и будут получать. Есть перечень того, что входит в ВМП, и все это финансируется в рамках государственных гарантий, то есть является бесплатным для пациента. Более того, объемы высокотехнологичной помощи в последние годы увеличились в разы, в том числе и ВМП, оказываемой пожилым".

Медицинские показания к проведению любого лечения, в том числе и с применением самых современных технологий, определяет лечащий врач, - именно он знает состояние больного и решает, направлять ли его в стационар для специализированной, в том числе и высокотехнологичной помощи. При этом, подчеркнули в минздраве, в нормативных документах нет никаких ограничений по возрасту.

Стентирование коронарных сосудов, эндопротезирование суставов стали обычными, рутинными операциями у пожилых пациентов

Например, сложная и дорогая операция по замене тазобедренного сустава, выполняемая в экстренном порядке в случае перелома шейки бедра (распространенная травма у пожилых), еще несколько лет назад была редкостью. И старики с такой травмой в большинстве были обречены до конца жизни лежать в постели. Сегодня эндопротезирование выполняется и 70-, и 80-летним пациентам. В ЦКБ РАН, как рассказал "РГ" главный врач больницы Алексей Никитин, была успешно проведена такая операция пациенту, перешагнувшему вековой рубеж. Стентирование коронарных артерий - тоже стало рутинным методом лечения пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца.

Компетентно

Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра:

- По приказу, о котором идет речь, мы работаем с 2016 года, и вносимые изменения направлены на то, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи пожилым людям. Например, приказ закрепляет за гериатрическими центрами функцию взаимодействия и преемственности помощи с органами соцзащиты - многие центры уже проводят такую совместную работу с другими ведомствами, теперь такое сотрудничество выйдет на новый уровень.

Важно, что приказ уточняет критерии пожилого и старческого возраста: пациенты пожилого возраста - старше 60 лет, старческого - старше 75. Но если синдром старческой астении выявлен раньше, то пациенту также будет оказана гериатрическая помощь.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Кроме того, документ определяет оказание гериатрической помощи на дому, что становится важной частью системы заботы о старшем поколении, которая строится вокруг индивидуальных потребностей человека.

Поводом для горячих обсуждений стала фраза "за исключением высокотехнологической помощи", которую многие неверно интерпретировали. Высокотехнологичная медицинская помощь имеет много направлений: травматология и ортопедия, кардиология, кардиохирургия, офтальмология и т.д. А гериатрия - помощь консервативная, то есть без оперативного вмешательства. Врачи-гериатры проводят специальную подготовку своих пациентов к оперативному вмешательству и реабилитацию после проведения ВМП. Все эти виды помощи регулируются отдельными приказами. Высокотехнологичная помощь оказывается пациентам любого возраста в разных стационарах. И объем такой помощи пожилым пациентам растет.

Гериатрическая помощь развивается в нашей стране в рамках федерального проекта "Старшее поколение", и я думаю, что документы, которые определяют порядок работы врачей-гериатров, будут и дальше дополняться. Важно, что Российский геронтологический НКЦ включен в сеть национальных исследовательских центров - это колоссальный шаг вперед, признание, что наше учреждение становится ведущим институтом в области оказания медицинской помощи людям пожилого возраста. Мы продолжим на новом уровне проводить научные исследования и будем координировать работу гериатрических кабинетов и центров в регионах, предлагать и апробировать новые подходы для того, чтобы повысить продолжительность и качество жизни пожилых людей.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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