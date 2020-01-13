"Пожилые граждане как получали высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), так и будут ее получать", - так отреагировали в Минздраве России на слухи о том, что возрастным пациентам перестанут выполнять сложные операции и предлагать использовать все возможности современной медицины.

Резкие выступления и комментарии о том, что стариков собираются "отсечь" от полноценного лечения, распространились в соцсетях в считаные часы. "Виновником" оказался новый приказ Минздрава России, который вносит изменения в порядок организации медицинской помощи по профилю "гериатрия" (Приказ № 1067н от 20 декабря 2019 года).

Речь в документе идет о том, как организовать помощь особой группе пожилых пациентов - людям со старческой астенией. Многие, прочитав документ, пришли к выводу, что это состояние, которое развивается с возрастом, может стать препятствием к проведению сложных операций и другого высокотехнологичного лечения.

В минздраве отреагировали моментально. В воскресенье вечером из министерства пришло официальное разъяснение, а вчера лично высказался заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Информация, которая в эти дни активно жила в соцсетях, о том, что якобы пожилым пациентам не будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь, конечно, не соответствует действительности, - заявил Олег Салагай. - Пожилые граждане, которые нуждаются в ВМП по состоянию здоровья, как ее получали, так и будут получать. Есть перечень того, что входит в ВМП, и все это финансируется в рамках государственных гарантий, то есть является бесплатным для пациента. Более того, объемы высокотехнологичной помощи в последние годы увеличились в разы, в том числе и ВМП, оказываемой пожилым".

Медицинские показания к проведению любого лечения, в том числе и с применением самых современных технологий, определяет лечащий врач, - именно он знает состояние больного и решает, направлять ли его в стационар для специализированной, в том числе и высокотехнологичной помощи. При этом, подчеркнули в минздраве, в нормативных документах нет никаких ограничений по возрасту.

Стентирование коронарных сосудов, эндопротезирование суставов стали обычными, рутинными операциями у пожилых пациентов

Например, сложная и дорогая операция по замене тазобедренного сустава, выполняемая в экстренном порядке в случае перелома шейки бедра (распространенная травма у пожилых), еще несколько лет назад была редкостью. И старики с такой травмой в большинстве были обречены до конца жизни лежать в постели. Сегодня эндопротезирование выполняется и 70-, и 80-летним пациентам. В ЦКБ РАН, как рассказал "РГ" главный врач больницы Алексей Никитин, была успешно проведена такая операция пациенту, перешагнувшему вековой рубеж. Стентирование коронарных артерий - тоже стало рутинным методом лечения пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца.

Компетентно

Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра:

- По приказу, о котором идет речь, мы работаем с 2016 года, и вносимые изменения направлены на то, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи пожилым людям. Например, приказ закрепляет за гериатрическими центрами функцию взаимодействия и преемственности помощи с органами соцзащиты - многие центры уже проводят такую совместную работу с другими ведомствами, теперь такое сотрудничество выйдет на новый уровень.

Важно, что приказ уточняет критерии пожилого и старческого возраста: пациенты пожилого возраста - старше 60 лет, старческого - старше 75. Но если синдром старческой астении выявлен раньше, то пациенту также будет оказана гериатрическая помощь.

Кроме того, документ определяет оказание гериатрической помощи на дому, что становится важной частью системы заботы о старшем поколении, которая строится вокруг индивидуальных потребностей человека.

Поводом для горячих обсуждений стала фраза "за исключением высокотехнологической помощи", которую многие неверно интерпретировали. Высокотехнологичная медицинская помощь имеет много направлений: травматология и ортопедия, кардиология, кардиохирургия, офтальмология и т.д. А гериатрия - помощь консервативная, то есть без оперативного вмешательства. Врачи-гериатры проводят специальную подготовку своих пациентов к оперативному вмешательству и реабилитацию после проведения ВМП. Все эти виды помощи регулируются отдельными приказами. Высокотехнологичная помощь оказывается пациентам любого возраста в разных стационарах. И объем такой помощи пожилым пациентам растет.

Гериатрическая помощь развивается в нашей стране в рамках федерального проекта "Старшее поколение", и я думаю, что документы, которые определяют порядок работы врачей-гериатров, будут и дальше дополняться. Важно, что Российский геронтологический НКЦ включен в сеть национальных исследовательских центров - это колоссальный шаг вперед, признание, что наше учреждение становится ведущим институтом в области оказания медицинской помощи людям пожилого возраста. Мы продолжим на новом уровне проводить научные исследования и будем координировать работу гериатрических кабинетов и центров в регионах, предлагать и апробировать новые подходы для того, чтобы повысить продолжительность и качество жизни пожилых людей.