Почему россияне стали переезжать из городов в деревни

В последнее время в России наметилась миграция населения из городов в деревни. Интересно то, что происходит это несмотря на то, что село умирает. Тем не менее эта тенденция будет нарастать, считает преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь изолированных сельских территорий фонда "Хамовники" Артемий​ Позаненко. В интервью "АиФ" он рассказал почему.

Главная причина побега из цивилизации в глушь заключается в том, что люди устают от бешеного ритма, суеты, пробок и цейтнота. Несмотря на достижения, хорошую зарплату и устроенный быт, они не чувствуют себя счастливыми.

Как правило, это либо дачники, перебирающиеся на природу на сезон, либо пред- и пенсионеры, возвращающиеся в свои дома. Есть еще люди, движимые философскими идеями. К ним относятся "анастасийцы", получившие название в честь героини серии книг "Звенящие кедры России", а также беспаспортисты.

Анастасийцы создают артели из нескольких семей на заброшенных полях, которые называют поселениями родовых поместий. Живут засчет производства какой-нибудь экопродукции, но основным заработком остается сдача в аренду городской квартиры. Дети учатся в обычной школе, куда их приходится возить, или на дому - благо, наличие высшего образования у родителей предоставляет такую возможность. Анастасийцев в России от 14 до 50 тыс. человек. Больше всего на Кубани, где тепло и хорошие урожаи, а также в регионах европейской части России и Западной Сибири, в Калужской, Смолен­ской, Владимирской области. Информацию о происходящем в мире они черпают в основном из интернета, а не из телевизора. Дома, которые топят печами-буржуйками, они возводят из глины, а не из современных стройматериалов. К газу подключаются реже. Водопровод тоже редкость - воду получают из автономных скважин.

Баспаспортисты нередко селятся в православных "местах силы", особенно недалеко от монастырей. Они получили свое название благодаря тому, что из религиозных соображений отказались от паспортов, ИНН, СНИЛС и других документов. Вместо паспортов они получают так называемые справки о тождественности. Поскольку устроиться на официальную работу по ним нельзя, отшельники вынуждены жить своим хозяйством или подрабатывать на стройках, при монастырях, заниматься извозом. От пенсий многие отказываются, поэтому старики живут на подаяния. Они не признают технологии: банковские карты, интернет, смартфоны. Многие из отшельников сознательно не подключают электриче­ство, а если есть - отключают. Беспаспортисты могут придерживаться разных мировоззрений, но наиболее заметные из них - православные.