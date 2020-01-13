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13.01.2020 16:16
Рубрика: Власть

Почти 900 журналистов будут освещать Послание президента

Текст: Кира Латухина

В этом году отмечается рекордный интерес журналистов к Посланию президента Федеральному Собранию.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
О чем будет говорить Путин в Послании Федеральному Собранию

Почти 900 человек, а если точнее - 885 представителей самых разных СМИ - федеральных, региональных, российских и зарубежных, телеканалов, газет, интернет-изданий самой разной направленности, от общественно-политической до спортивной - аккредитованы на освещение этого события. Список опубликован на сайте Кремля с подробными указаниями, как попасть в выставочный зал "Манеж".

Напомним, что Владимир Путин выступит с Посланием в Манеже на этой неделе, 15 января.

В прошлом году Послание было озвучено в Гостином дворе, и доступ на мероприятие получили свыше 760 журналистов.

Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал".

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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