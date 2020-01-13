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Рубрика: Власть

Подкоп под пирамиду

Полиция предложила варианты борьбы с мошенниками в сфере микрофинансирования
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
МВД предупреждает: новые способы мошенничества придумали аферисты, оперирующие в финансовой сфере. Чтобы изымать у доверчивых граждан деньги, причем - безвозмедно, они модернизировали механизм создания финансовых пирамид, подстраиваясь под новые ужесточения законодательства.
Мошенники придумали новые схемы обмана при выдаче кредита. Фото: Сергей Михеев/РГ Мошенники придумали новые схемы обмана при выдаче кредита. Фото: Сергей Михеев/РГ
Мошенники придумали новые схемы обмана при выдаче кредита. Фото: Сергей Михеев/РГ

Главное такое ужесточение произошло совсем недавно - в августе прошлого года, когда вступил в силу запрет для микрофинансовых организаций выдавать кредит физическим лицам под залог недвижимости, то есть жилья. Документ был разработан в Центральном банке России, который и контролирует его исполнение. Разумеется, непосредственное участие в исполнении этого закона принимает и полиция, тем более что все нарушения подпадают уже под давно существующую статью 159 Уголовного кодекса - о злоупотреблении доверием.

Фото: iStock
Мошенники изобрели новые пирамиды в микрофинансировании

С одной стороны, мошенническая схема вполне обычная: людям предлагают инвестировать деньги в некий проект, обещая прибыль в 30 - 40 процентов, в то время как банковский сектор дает 5 - 7 процентов. Раньше в залог брали квартиры, которые изымались при неуплате долга. Но этот долг нельзя было выплатить в принципе - договор составлялся так, что понять его мог только юрист-эксперт. Более того, как правило, оригинал договора ловко подменялся. А 80 процентов инвесторов в такие проекты были пожилыми людьми, которым казалось, что они нашли способ обеспечить себе старость или помочь внукам. В результате лишали внуков самого главного наследства - своих квартир.

Теперь появились новые схемы, в которые вовлекаются уже молодые люди. Инвестиционные проекты, на первый взгляд, стали более привлекательными и понятными - например, предлагается вложиться в создание новой частной спортивной школы в вашем районе. С одной стороны, в ней будут тренироваться ваши дети, с другой - вы будете получать с нее некий процент от дохода.

Еще одно "ноу-хау" - привлечение в качестве сотрудников молодых людей, не подозревающих, что работают на аферистов. Они добросовестно трудятся менеджерами, секретарями в кол-центрах, общаются с потенциальными клиентами и впаривают им, порой и не ведая того, мошеннические кабальные договоры. Многие из них искренне убеждены, что делают в солидной фирме карьеру. И очень удивляются, когда к ним приходят полицейские.

Внимательно перечитайте все, что вам предложат подписать, в том числе и очень мелким шрифтом - именно там может скрываться подвох

Впрочем, собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах выразили сомнение, что эти "креативные и эффективные менеджеры" уж совсем ни о чем не догадывались. Наверное, догадывались, но их в тот момент все устраивало. Поэтому их не особенно жалко, в сравнении с теми людьми, кто поддался на уговоры.

Чтобы не оказаться в такой, мягко говоря, неприятной ситуации, полиция рекомендует прежде, чем вложить свои деньги в микрофинансовую организацию, предпринять элементарные меры безопасности. Как минимум, ознакомиться с наличием у этой организации правоустанавливающих и других разрешительных документов на этот вид деятельности. Граждане, разберитесь, с кем вы имеете дело! И внимательно перечитайте все, что вам предложат подписать, в том числе и очень мелким шрифтом - именно там может скрываться подвох. Помните, дьявол кроется в деталях.

Фото: iStock
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах

И вот они, детали. Надо обязательно убедиться, что не было судебных разбирательств, в которых участвовали эти фирмы. Почитайте отзывы в СМИ и в интернет-ресурсах о деятельности конкретной микрофинансовой организации. Отсутствие вообще каких-либо отзывов должно вас насторожить - существует ли такая контора?

Обязательно сравните суммы, указанные в договоре, и фактически полученные на руки деньги. Будьте внимательны.

Ну а если вы все-таки стали жертвой мошенников, надо обращаться за помощью в полицию, прокуратуру или в судебные органы.

Вот московский адрес столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции: город Москва, Шаболовка, дом 6. Заявление можно подать круглосуточно. Можно обратиться за помощью и на сайте МВД России в интернете - https://www.mvd.ru/ . Пишите, вам помогут.

Власть Безопасность Правительство МВД

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