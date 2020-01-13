Пострадавшие от наводнений жители Джакарты готовят иск против властей

Пострадавшие в результате недавних сильных наводнений жители столицы Индонезии готовят коллективный судебный иск против местных властей. Граждане обвиняют их в неспособности защитить население от стихии.

По данным группы адвокатов, уже принято 243 иска от пострадавших, которые заявили об экономическом ущербе на общую сумму около 43,3 миллиарда рупий (3,1 миллиона долларов), пишет ТАСС, ссылаясь на Straits Times. Юристы уверяют, что число претензий будет расти, поскольку поступило еще около 350 заявлений от пострадавших.

Наводнения, основный удар которых пришелся на новогоднюю ночь, уже назвали самыми разрушительными с 2007 года. Жертвами стихии стали более 60 человек. Эвакуировать пришлось несколько тысяч местных жителей.