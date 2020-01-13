Правительство дополнительно выделит средства на закупку лекарств для детей

Правительство РФ дополнительно выделит до 22 миллионов рублей из резервного фонда на закупку импортных лекарств для тяжело больных детей. Поручение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как фризиум, клобазам и некоторые другие", - сообщил председатель правительства на совещании со своими заместителями.

Закупки импортных лекарств, запрещенных в России, правительство начало закупать в прошлом году для помощи детям с редкими хроническими заболеваниями. Распределением препаратов занимается Московский эндокринный завод.

С 1 марта вступят в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств. "На основании этих поправок врачи уже на регулярной основе смогут без проблем назначать и детям, и взрослым наркотические и психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы в нашей стране и не производятся", - напомнил премьер.