Правительство может выкупить пакет акций Сбербанка, принадлежащий Банку России, а после этого - продать его инвесторам, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, во владении ЦБ акциями банка (50% плюс одна акция) есть конфликт интересов - регулятор находится в капитале поднадзорного. "Было бы правильно эту проблему решить", - подчеркнул депутат. По его мнению, возможен вариант с покупкой у ЦБ пакета акций правительством на средства Фонда национального благосостояния (цена пакета - менее трех триллионов рублей) с последующей продажей инвесторам. "Но это пока только обсуждение", - уточнил Аксаков.

Дискуссия о выходе Банка России из капитала Сбербанка возникла в очередной раз в конце прошлого года. Обсуждение вопроса подтверждал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, также упоминавший о конфликте интересов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью "Интерфаксу", что возможна только продажа части Сбербанка правительству, но не его передача.

Продажа пакета ЦБ правительству, скорее всего, не приведет к быстрым изменениям для клиентов Сбербанка, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. А вот если доля государства после этого станет ниже 50%, политика банка может стать более ориентированной на рост рыночной стоимости, в том числе за счет более активной оптимизации сети отделений, не исключает он.

Кстати

В работе у Комитета Госдумы по финрынку на весеннюю сессию находятся более 100 законопроектов, сообщил Анатолий Аксаков. Большинство из них связаны с цифровой экономикой и могут быть приняты в ближайшие месяцы. Ключевых законопроектов, которые изменят финансовый рынок, несколько. Так, финансовые организации (в основном банки), одними из первых могут перейти на электронный документооборот. Форсированного сбора банками биометрических данных клиентов, напротив, не будет. По словам Аксакова, законопроект приостановлен Госдумой. Это связано с тем, что тема касается защиты прав граждан, а сбор биометрии пока не носит массового характера, эта форма работы для граждан является новой и не очень востребованной. Законопроект о маркетплейсах (электронных площадках, где можно будет получить банковские и страховые услуги, а также услуги на рынке ценных бумаг) будет принят уже в феврале. Предельная сумма возмещения при страховании вкладов увеличится для некоторых категорий вкладчиков с 1,4 млн до 10 млн рублей. Льготный порог предполагается установить для граждан, чьи деньги оказались в лопнувшем банке в случае продажи жилья или земельного участка, получения наследства, возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий, исполнения решения суда, получение грантов в форме субсидий. Однако право на получение страхового возмещения в повышенном размере будет действовать в течение трех месяцев с момента размещения средств на счете.