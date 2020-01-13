Правительство проделало две трети работы для отмены устаревших нормативных актов советской эпохи в рамках "регуляторной гильотины". Премьер-министр Дмитрий Медведев снова призвал чиновников сохранять определенные гражданам льготы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 1 февраля 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. "В ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня", - сообщил он на совещании со своими заместителями. Сделано это в самом начале года, чтобы, как выразился глава кабмина, не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок.

Отменяемые декреты и другие акты РСФСР в свое время затрагивали самые разные сферы жизни советских граждан: рабочий график, государственные праздники, образование, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение. Сейчас многие из них попросту утратили актуальность, отдельные нормы отражены в других документах. Перестанут, например, действовать акты, связанные с советской антиалкогольной кампанией: в частности, постановление от 1985 года "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". Уйдут в архив и нормы, касающиеся принудительного трудоустройства: в частности, постановление 1970 г. "О порядке трудоустройства на территории РСФСР лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда".

Времени на реформу контрольно-надзорной деятельности у правительства остается немного. Она должна быть завершена в течение этого года. "Нужно эту работу провести максимально тщательно, так, чтобы через какое-то время, через год или позже не вылез какой-нибудь документ, который будет действовать и окажется формально не отмененным", - указал Медведев. Это касается в первую очередь ведомственных документов советской эпохи. "Часть ведомственных актов вообще не публиковалась, несмотря на то, что они носили открытый характер. Я не говорю про секретные акты", - напомнил премьер-министр. "Если покопаться, то можно еще найти ведомственные документы, которые пока не нашли", - уверен Дмитрий Медведев.

Реформа предполагает не только отмену устаревших требований, но и призвана сформировать новое современное регулирование. "Особенно внимательно относиться к тем нормам, которые содержат в себе льготы и гарантии. Их достаточно много. Нужно к ним относиться бережно, чтобы ничего не потерять. Они, безусловно, должны сохраниться", - подчеркнул премьер. "Кроме того, из перечня актов под отмену были исключены акты, имеющие правоустанавливающий характер, регулирующие вопросы исторического и культурного наследия, определяющие перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников", - рассказал вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Перестанут действовать акты, связанные с советской антиалкогольной кампанией

"Приступая к работе по отмене советских актов, мы, честно говоря, не могли в полной мере оценить сложность и объем поставленной задачи", - сказал он. Из 20 тысяч актов, которые потребовалось проработать, минюст справился с почти 14 тысячами. Его сотрудникам пришлось проверять каждый акт в архивах. Помощь в этом оказывало Агентство стратегических инициатив. Постановление об отмене 3645 правительственных актов СССР и РСФСР сейчас проходит последние согласования в аппарате кабмина. "До 24 января мы представим вам его на подпись, - пообещал премьеру Чуйченко. - Таким образом отмена основного массива актов советского периода будет произведена с 1 февраля 2020 года". Также подготовлен проект об отмене 2412 ведомственных актов СССР и РСФСР. Этот документ на подпись Медведеву намерены представить до 1 марта. Работа по актам советского периода будет завершена до весны.

Между тем

"Фризиум" для детей снова закупят

До 22 миллионов рублей дополнительно выделяет правительство из резервного фонда на закупку импортных лекарств для тяжело больных детей. "Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как фризиум, клобазам и некоторые другие", - сообщил Дмитрий Медведев в ходе совещания. Закупки импортных лекарств, запрещенных в России, правительство начало в прошлом году. Распределением препаратов занимается Московский эндокринный завод. Новая закупка составит не менее 8475 упаковок. С 1 марта вступят в силу новые положения закона об обращении лекарственных средств. "На основании этих поправок врачи уже на регулярной основе смогут без проблем назначать и детям, и взрослым наркотические и психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы в нашей стране и не производятся", - напомнил премьер.