Проводить больше времени с семьей стало трендом отдыха в 2020 году

Одно из открытий новогоднего отдыха, по данным Ростуризма, - большинство людей выбирают поездки с семьёй: 77% против 61% три года назад. При этом градация отдыха прежняя - 87% едут по стране, 13% - за границу. Ключевые зимние маршруты по России те же, что и летом, - Москва, Петербург, Казань, Сочи, Краснодар и Крым (Ялта и Севастополь), а по миру - Турция, Таиланд и ОАЕ.

Дальше намечаются значимые различия. Лишь 44% зимой выбирают отели, против 52% летом. Как прогнозируют туроператоры, предстоящим летом и вовсе до 60% отдыхающих будут прицениваться к частному сектору (15% - апартаменты, 16% - хостелы и гостевые дома, 6-7% - комнаты). Проблема как в высокой стоимости отелей, так и в низком сервисе, который они предлагают. На некачественный сервис отелей зимой жалуются до 45% отдыхающих, летом - до 50%. Далее идут жалобы на задержки авиарейсов (23%) и претензии к туроператорам (18%).

- Стоит выделить три взаимосвязанных текущих тренда, - говорит эксперт Ростуризма Роман Бобылев. - Главный тренд ушедшего и Нового 2020-го года - отдых семьей. А поскольку люди семейные, как правило, предпочитают планирование, резко упал спрос на "горящие" туры и возросло значение бренда туроператора. Бренд дает определенную надежду на безопасность и возможность просчитать отдых.

С выводами эксперта туриндустрии почти совпадают данные исследований социологов ВЦИОМ. Самое популярное обещание человека самому себе на 2020 год - проводить больше времени с семьей. Правда, вообще не делают себе никаких обещаний 57% опрошенных. Среди тех, кто все же их дает, а таковых насчитывается более 34%, самое распространенное пожелание - больше уделять времени семье и помогать ей (5%), путешествовать с семьей (7%), 4% традиционно обещают себе следить за здоровьем. Лишь 3%, что составляет цифру статистической погрешности, обещают заниматься спортом, бросить курить, больше зарабатывать, сменить или найти работу и "в целом жить лучше".

- Помните такую советскую летнюю традицию - "отдохнуть от семьи"? - спрашивает советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. - Сегодня уже надо объяснять, что она означала отправку летом детей в пионерские лагеря, когда муж и жена могли "вырваться" на море. Теперь обратная тенденция - семьи едут отдыхать с детьми. Что характерно: хотя лишь 34% взрослых дают себе обещания в начале года, но 69% из них эти обещания выполняют. Правда, 24% честно сознаются в том, что по тем или иным причинам обещаний не сдержали.

Как считает председатель Общества защиты прав пассажиров Кирилл Янков, нередко у невыполненных обещаний взрослых есть экономическая, в том числе, транспортная причина. Он обращает внимание на то, что турист все чаще с самолета (21%) пересаживается не только на железную дорогу (37%), но и на автобус (42%) - самый туристический и доступный вид транспорта.