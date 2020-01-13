Проводить больше времени с семьей стало трендом отдыха в 2020 году

Новости

Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 20:24
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 19:41
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 19:38
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 19:34
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 19:29
В архивном альбоме Путина появились новые фото 19:24
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту 19:14
В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани 19:13
День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом 19:12
В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода 18:57
Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке 18:54
Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье 18:53
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
Школьников будут учить контролировать свои эмоции 18:40
Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta 18:33
Самого богатого человека мира раскритиковали за скромную помощь Австралии 18:31
Названы симптомы рака поджелудочной железы 18:24
Обнаружены артефакты цивилизации, существовавшей 12 тысяч лет назад 18:10
Представители Кадышевой и Бабкиной отреагировали на слухи об их драке 18:00
"Заряженная" Lada Vesta. Сколько машин АвтоВАЗ продал за год 18:00
В Ставрополе экс-глава кадетского училища осужден за мошенничество 17:58
В Египте раскопали плиты с изображениями богов и царей 17:44
Эрдоган: Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 19:22
Рубрика: Экономика

Проводить больше времени с семьей стало трендом отдыха в 2020 году

Текст: Владимир Емельяненко
Одно из открытий новогоднего отдыха, по данным Ростуризма, - большинство людей выбирают поездки с семьёй: 77% против 61% три года назад. При этом градация отдыха прежняя - 87% едут по стране, 13% - за границу. Ключевые зимние маршруты по России те же, что и летом, - Москва, Петербург, Казань, Сочи, Краснодар и Крым (Ялта и Севастополь), а по миру - Турция, Таиланд и ОАЕ.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Дальше намечаются значимые различия. Лишь 44% зимой выбирают отели, против 52% летом. Как прогнозируют туроператоры, предстоящим летом и вовсе до 60% отдыхающих будут прицениваться к частному сектору (15% - апартаменты, 16% - хостелы и гостевые дома, 6-7% - комнаты). Проблема как в высокой стоимости отелей, так и в низком сервисе, который они предлагают. На некачественный сервис отелей зимой жалуются до 45% отдыхающих, летом - до 50%. Далее идут жалобы на задержки авиарейсов (23%) и претензии к туроператорам (18%).

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Где отдыхали россияне в 2019 году

- Стоит выделить три взаимосвязанных текущих тренда, - говорит эксперт Ростуризма Роман Бобылев. - Главный тренд ушедшего и Нового 2020-го года - отдых семьей. А поскольку люди семейные, как правило, предпочитают планирование, резко упал спрос на "горящие" туры и возросло значение бренда туроператора. Бренд дает определенную надежду на безопасность и возможность просчитать отдых.

С выводами эксперта туриндустрии почти совпадают данные исследований социологов ВЦИОМ. Самое популярное обещание человека самому себе на 2020 год - проводить больше времени с семьей. Правда, вообще не делают себе никаких обещаний 57% опрошенных. Среди тех, кто все же их дает, а таковых насчитывается более 34%, самое распространенное пожелание - больше уделять времени семье и помогать ей (5%), путешествовать с семьей (7%), 4% традиционно обещают себе следить за здоровьем. Лишь 3%, что составляет цифру статистической погрешности, обещают заниматься спортом, бросить курить, больше зарабатывать, сменить или найти работу и "в целом жить лучше".

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кубань в новогодние каникулы посетило 800 тысяч туристов
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму за время новогодних каникул отдохнули 210 тысяч туристов

- Помните такую советскую летнюю традицию - "отдохнуть от семьи"? - спрашивает советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. - Сегодня уже надо объяснять, что она означала отправку летом детей в пионерские лагеря, когда муж и жена могли "вырваться" на море. Теперь обратная тенденция - семьи едут отдыхать с детьми. Что характерно: хотя лишь 34% взрослых дают себе обещания в начале года, но 69% из них эти обещания выполняют. Правда, 24% честно сознаются в том, что по тем или иным причинам обещаний не сдержали.

Как считает председатель Общества защиты прав пассажиров Кирилл Янков, нередко у невыполненных обещаний взрослых есть экономическая, в том числе, транспортная причина. Он обращает внимание на то, что турист все чаще с самолета (21%) пересаживается не только на железную дорогу (37%), но и на автобус (42%) - самый туристический и доступный вид транспорта.

Экономика Туризм Общество Соцсфера Социология Развитие туризма в России

Главное сегодня

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"