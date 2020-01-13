Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии

Лидеры России и Индии провели телефонный разговор - по инициативе индийского премьера. Владимир Путин и Нарендра Моди обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Моди обсудили вопросы двусторонней повестки, а также затронули международные темы, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии.

Лидеры подтвердили планы новых встреч, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге.