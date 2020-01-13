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13.01.2020 20:00
Рубрика: Власть

Шоу маст гоу

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Политический год начался с вопроса: будет "война Ирана с США" или нет?

Парламент Ирана объявил всех американских военных "террористами", проработаны "13 вариантов" ответа, и самый слабый из них станет для США "худшим кошмаром в Истории". Словом, масла под пиар-сковородой, на которой корячится Большой Сатана, не жалеют.

Со своей стороны Трамп определил "52 цели" в Иране, ни одна не названа, но европейские интеллектуалы трепещут от грядущей гибели культурных ценностей (чем-то напоминает известную миниатюру "в греческом зале").

Большая Драка не нужна ни той, ни другой стороне

Словом, ток-шоу задалось на славу. Перейдет ли оно в реалити-шоу?

Конечно, "что-то сделать" Иран вынужден: иначе пиар-капитализация резко схлопнется, кандидат в Сверхдержаву Ближний Востока оказался бы "бумажным тигром". Пока что произошло, как известно, следующее. На похоронах Сулеймани толпа от энтузиазма раздавила 56 и покалечила более 200 человек. Иран разбомбил в Ираке какие-то пустые помещения на базе США, и "в рамках операции "мученик Сулеймани" погибло 80 (?) иракцев... Ну и по ошибке сбили "боинг", где летели в основном иранцы, причем пиар-эффект "полного признания", пожалуй, перевесил эффект от самого сбития.

Фото: wikipedia.org
Иран признал Пентагон террористической организацией

Итак, ритуальные жертвы на Алтарь Чести Ирана принесены. Чем богаты - тем и рады: "бей своих, чтоб чужие боялись"... Трамп оценил и тоже мягко ответил.

Большая Драка не нужна ни той, ни другой стороне: в США тысяча убитых - Политическая Смерть Трампа, ну, а Иран в случае "войны с США" будет просто разрушен. И его Руководители - тоже. Для них это, видимо, немаловажно...

Противники кричат, что "перешли черту", но "черта" довольно жирная, и они по-прежнему на ней стоят, потрясая кулаками. В крайнем случае готовы воевать друг с другом - до последнего иракца.

Для Трампа "иранский фронт" - второй, вспомогательный. Первичны - выборы 2020. Уничтожив Сулеймани, Трамп, как говорят бильярдисты, "разбил удачно": избиратель любит Сильные Жесты Крутого Лидера. За три года Трамп показывает бесконечные потоки слов и твитов и отсутствие дел во внешней политике. Вот так "сильный президент"! Теперь Трамп сделал эффектный ход, записал себе очко. Но игра-то продолжается! Если сейчас, а тем более ближе к выборам последуют "локальные укусы" со стороны Ирана, скажем, ракетные атаки "с жертвами" (хоть одной!) против США или нападения "Хезболлы" на американских военных (хотя бы на Израиль), то это сразу будет до небес распиарено демократами как "плата за безумные авантюры Трампа". Да, сегодня для демократов Иран - "объективный союзник" против Трампа, как и они для него...

Есть и другие последствия.

Главное: парламент Ирака теперь ТРЕБУЕТ ухода США. Если они в итоге и правда уйдут, то, можно сказать, что Сулеймани "с того света" добился своего и Ирак попадает в орбиту влияния Ирана, а Трамп своей ракетой выбил США из Ирака ("ракетная ошибка" похлеще, чем с "боингом"!). В итоге Иран может сделать шаг к заветной цели - стать Сверхдержавой в "своем" регионе. Правда, возможно и обратное: из-за напряженности с США Ирану как раз придется быть "сдержаннее".

Фото: Pety Officer 2nd Class James Wagner / wikimedia.org
Хуже Вьетнама: в США объяснили, почему опасно воевать с Ираном

Но обо всех карточных раскладах еще придется не раз говорить - как и о роли России на Ближнем Востоке.

Меня же сейчас интересует другой вопрос.

Что есть главный мотив, двигатель современной политики?

Сами американцы ответили: "Хвост вертит собакой". Амбиции - лично-корпоративно-государственные. Производство "информповодов". Пиар - вечный и бесконечный, который диктует политикам, что им делать. Спор на тему "кто тут Альфа-самец?" - опять же по пиар-критериям. Даже сама терминология "перешел черту" - это же из "Тома Сойера", где Том и Чужой Мальчик рисуют друг для друга "последнюю черту" на песке... У Больших Мальчиков, гордо именующих себя "президентами", "духовными лидерами" и иными именами, - все то же. Их "группы поддержки", зрители ТВ-Колизея - т.е. нации, народы - яростно "болеют" в этих матчах, подогревая игроков, - "шайбу!", "опасный момент!", "го-о-о-л!!!". И - что самое главное! - готовы ПЛАТИТЬ за билеты.

Сулеймани убит не дома, а в Ираке. Почему? Потому что Иран - одно из самых агрессивно-активных в плане внешней экспансии государств в Мире с претензиями на объединение "шиитского Мира" вокруг себя. Престижная, заманчивая "цель-на-Горизонте" для руководства страны. Но нужна ли она народу Ирана, где недавно прошли настоящие столкновения граждан с полицией (сотни убитых!) по не столь духоподъемным поводам, а всего лишь из-за цен, ЖКХ и т.д.?

Почему США убили Сулеймани? В конечном счете потому, что США влезли в Ирак. ЗАЧЕМ? Трамп назвал это "самым худшим решением США", хотя сейчас пытается остаться в Ираке... Ну, а все-таки - ЗАЧЕМ Буш сделал эту чудовищную ошибку и заплатил триллионами долларов и жизнями сотен тысяч иракцев... за то, чтобы, ослабив Ирак, резко усилить роль Ирана в регионе?! А затем, чтобы после 11 сентября еще раз ПОПЫТАТЬСЯ ПОДТВЕРДИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ: США - Мировой Жандарм!

А знаменитое ЯО Ирана? "Мы право ИМЕЕМ!" - "вы права НЕ ИМЕЕТЕ!". Игра "в Раскольникова", при том, что "конечный пункт" - не "право", а само ЯО Ирану просто опасно и вредно...

Для Трампа "иранский фронт" - второй, вспомогательный. Первичны - выборы 2020

В Политике Альфа Престижа экономические интересы, безопасность - ни при чем. Это просто "пристойные отмазки", как и загадочные "геополитические интересы". Сказать прямо - "Да! Это наши Амбиции, государственные и личные, и Зрелища для народа" - как-то неловко. Вот и идут в дело "маскировочные слова"... Такова парадигма - общая, универсальная для современных политигр.

Власть Позиция В мире США В мире Ближний Восток Иран Колонка Леонида Радзиховского Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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