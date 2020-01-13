Названы симптомы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы трудно вылечить, потому что болезнь, как правило, выявляется только на поздней стадии. Так считает известный немецкий онколог, руководитель мюнхенского онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Хана Алгюль.

Об этом она рассказала в беседе с Focus.de. Дело в том, что в большинстве случаев у больных нет явных симптомов рака этого органа или же первые признаки недуга путают с болью в желудке или спине, по ошибке думая, что проблема болевых ощущений связана с межпозвонковыми дисками.

- Орган расположен позади желудка, отсюда часто возникают боли в спине, - объяснила онколог.

Но есть признаки, по которым можно вычислить заболевание. Это пожелтение кожи и глазных яблок, что связано с давлением неправильно работающей поджелудочной железы на желчный проток.

По словам Алгюль, на развитие болезни влияет избыточный вес, отсутствие физической нагрузки, употребление алкоголя и курение. К факторам риска также относятся диабета и панкреатит.

По мнению директора онкологического центра в Мюнхене, все меньше людей имеют полностью здоровую поджелудочную железу. При этом при раке этого органа очень высока летальность по сравнению с другими заболеваниями онкологии.