При постройке первого российского атомного авианосца судостроители планируют использовать разработки времен СССР.

Технический проект и документация, которая была подготовлена в 80-х годах прошлого столетия для строительства тяжелого атомного авианосца "Ульяновск", может обрести второе дыхание. Эти наработки могут использоваться при создании проекта перспективного атомного авианосца для Военно-морского флота России.

Как рассказали агентству ТАСС источники в судостроительной отрасли, для строительства нового авианосца вполне можно использовать рабочую конструкторскую документацию по корпусу советского корабля, а также разработки по его общекорабельным системам.

Кроме того, при создании перспективного корабля учтут опыт эксплуатации единственного российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в том числе в Сирии.

Вместе с тем источник агентства отметил, что тактико-техническое задание по авианосцу от ВМФ пока не поступало, ожидается, что его передадут корабелам в этом году, после чего задание на проектирование поступит в Объединенную судостроительную корпорацию. "Пока научно-исследовательские работы по кораблю не начаты, Невское проектно-конструкторское бюро ведет отдельные работы в инициативном порядке", - отмечает ТАСС.

При создании перспективного корабля учтут опыт эксплуатации российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в том числе в Сирии

"Ульяновск" был крупнейшим кораблем, заложенным в СССР. Постройка авианосца началась в 1986 году на Николаевских вервях и должна была завершиться в 1995 году. К концу 1991 года готовность корабля оценивалась примерно в 30 процентов. К сожалению, после распада СССР корпус корабля был порезан на металлолом.