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Текст:   Ольга Игнатова 
12:08 13.01.2020

Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал. Сегодня, как напоминает автор законопроекта, чаще всего семьи используют маткапитал на улучшение жилищных условий. Ставки по ипотечным кредитам сейчас заметно снизились. Так, в крупных банках ставка ипотеки варьируется от 9,5 до 7,3% годовых. Реализуется программа льготного ипотечного кредитования при рождении второго ребенка и (или) последующих детей. Семьи с несколькими детьми могут получить кредит по ставке 6% на весь срок кредита. А жители Дальнего Востока могут взять кредит под 2%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Однако, как отмечает Ирина Яровая, нередко семьи для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, обращаются в банки за получением новых кредитов с более низкой процентной ставкой для погашения первоначальных кредитов (для рефинансирования). Но банки не очень активно идут на это. "Основными причинами этого являются: 1. Необходимость получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований. 2. Необходимость оформить в общую собственность семьи объекта недвижимости на этапе смены кредитора. Законопроектом указанные проблемы снимаются. Предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроектом устанавливается, что сведения об использовании средств материнского (семейного) капитала подлежат включению в реестр прав на недвижимость. Действующее законодательство устанавливает обязанность родителей оформить недвижимое имущество в общую собственность лица, получившего сертификат на материнский (семейный) капитал, его супруга (и), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Но на практике эта обязанность исполняется не всегда поэтому в случае продажи жилья у добросовестного покупателя появляется риск потери недвижимости. Потому что есть дети, которые являются законными правообладателями этого жилья. Просто их не указали при регистрации.

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