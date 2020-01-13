Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче

Однако, как отмечает Ирина Яровая, нередко семьи для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, обращаются в банки за получением новых кредитов с более низкой процентной ставкой для погашения первоначальных кредитов (для рефинансирования). Но банки не очень активно идут на это. "Основными причинами этого являются: 1. Необходимость получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований. 2. Необходимость оформить в общую собственность семьи объекта недвижимости на этапе смены кредитора. Законопроектом указанные проблемы снимаются. Предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроектом устанавливается, что сведения об использовании средств материнского (семейного) капитала подлежат включению в реестр прав на недвижимость. Действующее законодательство устанавливает обязанность родителей оформить недвижимое имущество в общую собственность лица, получившего сертификат на материнский (семейный) капитал, его супруга (и), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Но на практике эта обязанность исполняется не всегда поэтому в случае продажи жилья у добросовестного покупателя появляется риск потери недвижимости. Потому что есть дети, которые являются законными правообладателями этого жилья. Просто их не указали при регистрации.