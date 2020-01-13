Андрей Воробьев открыл новую школу в Одинцово

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новую школу в ЖК Сколковский, что находится в городском округе Одинцово. Эта школа на 1350 мест должна была принять первых учеников в сентябре 2020 года, но жители попросили губернатора открыть ее как можно скорее.

Жителей можно понять - дефицит школ в крупных пристоличных городах приводит к тому, что дети вынуждены учиться в две смены.

"Спрос на начальные школы в Одинцово, Красногорске, Балашихе - огромен", - подтверждает и сам Воробьев. Поэтому к просьбам жителей власти отнеслись с пониманием и школа открылась на 8 месяцев раньше.

В ней 54 класса, лаборатории, мастерские, спортивные и актовый залы, библиотека, столовая и медпункт. Пока учиться начали только младшие классы, но с сентября школа заработает в полную силу, к занятиям приступят также школьники среднего и старшего звена.

"Эта школа построена по национальному проекту. В 2020 году наша задача - сдать еще 30 школ", - подчеркнул Андрей Воробьев.