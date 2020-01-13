Во время благоустройства парка реки Яуза на северо-востоке столицы в соцсетях разгорелся скандал, мол, бобров выселяют с исконной территории, чтобы построить здесь пешеходный мост. Потом местные жители заметили, что бобры остановили строительство, более того, уже "заморозив" стройку, зверьки оставили свои следы ниже по течению реки, недалеко от парка "Сокольники". Куда же могут доплыть бобры, выяснял корреспондент "РГ".

Бобр - речное животное, которое строит хатки и ловит рыбу, поэтому неудивительно, что ему могла приглянуться Яуза. Эта река и для северо-востока столицы является главной водной артерией, только очень грязной. В 2018 году столичные власти решили почистить ее, превратив прибрежную территорию в парк. По просьбе жителей Свиблово, Северного и Южного Медведково спроектировали еще и единую пешеходную зону. За аналог взяли благоустройство лондонской реки Ли. Пока на северо-востоке Москвы благоустроены лишь несколько участков правого пологого берега реки вдоль улицы Заповедной. Здесь оборудовали места для отдыха и занятий спортом, дорожки отсыпали гранитом, проложили экологическую тропу. Когда подрядчики добрались до 2-го Медведковского моста, под которым должен пройти пешеходный мостик на сваях, чтобы связать благоустроенные участки берега, оказалось, что место облюбовали бобры. "Следы грызунов здесь остались, есть несколько подпиленных деревьев, но не более того. Хаток же никаких здесь не было", - рассказал "РГ" пресс-секретарь префектуры СВАО Андрей Иванов. По его словам, эта территория под мостом была в запустении: узкий проход, грязь от машин, да еще и подтопления во время половодья. Поэтому для создания единой пешеходной дороги и было решено обойти участок через реку, вбить железные сваи в дно, затем на них положить настил из лиственницы. "Работы шли осенью. Сейчас они остановились, но не из-за деятельности зверей, а из-за погоды. Весной, когда потеплеет, построят деревянный настил. А потом будем думать, как протянуть здесь еще и единую велосипедную дорогу от МКАД длиной в марафонскую милю", - продолжал Иванов.

Бобров не так давно заметили и на юго-востоке - в обновленной Капотне и в Братеево

Как рассказали "РГ" экологи, следы деятельности бобров возле строительства и ниже по течению вполне нормальное явление. Бобры могут здесь, например, искать корм. Но, по словам специалиста ГПБУ "Мосприрода" Артема Злыднева, обычно рядом с трассами и жилыми домами эти животные не селятся, хатки не строят, так как предпочитают тихую жизнь. "Речной бобр давно стал типичным представителем фауны, этот факт подтверждается тем, что его нет в Красной книге столицы, - пояснил специалист. - В спячку бобры не впадают, поэтому грызуна можно встретить и зимой".

Кстати, бобров не так давно заметили не только в свежеблагоустроенных районах московского северо-востока, но также и на юго-востоке мегаполиса - в обновленной Капотне и в Братеево, преобразившихся после начала реализации там новой городской программы "Мой район". Значит, работы по благоустройству помогли улучшить и экологическую ситуацию. В текущем году город планирует благоустроить более 200 озелененных территорий, значит, бобры могут появиться и на других водоемах. Искать бобров и подкармливать в департаменте природопользования и охраны окружающей среды не рекомендуют, так как в таком случае животные попросту могут разучиться сами добывать корм.