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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поджог на три миллиона

Мошенники пытались получить обманом дорогую страховку
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Схема аферы была стара, как сама система страхования. Мошенники "всего лишь" умышленно уничтожили застрахованное имущество.

В пресс-службе УВД по Южному административному округу Москвы сообщили, что в отдел полиции по Даниловскому району обратился представитель страховой компании. Он рассказал, что приезжие из ближнего зарубежья приобрели во Владимирской области земельный участок с жилым домом и застраховали его с расширенным покрытием ущерба. А спустя небольшой промежуток времени этот дом сгорел. Сразу же в компанию поступило заявление от имени собственника-страхователя и копии необходимых документов - заявители потребовали возмещение ущерба в размере около 3 миллионов рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Но у страховой компании возникли сомнения - они посчитали, что дом был подожжен умышленно. В полиции эти сомнения сочли обоснованными и возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статье 159.5 - "Мошенничество в сфере страхования".

Уже задержан один из "застрахованных" - 29-летний гость столицы. Пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас ищут его подельников, в полиции считают, что история с пожаром во Владимирской области далеко не единственный эпизод деятельности этой группы.

Кстати, юристы разделяют страховое мошенничество на активное и пассивное. Пассивным обманом считается замалчивание какой-либо информации или сокрытие фактов с целью получения выгоды путем хищения средств.

Наиболее опасно, когда совершаются преступления с целью завладеть средствами застрахованного человека. Речь идет не о мошенничестве, а о покушение на убийство застрахованного родственника

Активный обман - это предоставление заведомо ложной или намеренно искаженной информации, фальсификация документов и прочие действия, которые могут привести пострадавшего к заблуждению. Случай во Владимирской области - как раз активный обман. Чаще всего происходит именно предоставление фальшивых документов, например, свидетельств о рождении, справок о ДТП, экспертных заключений. Схемы мошенничества в сфере страхования бывают разные. Например, предоставление недостоверной информации о субъекте страхования при оформлении страхового полиса, умышленное сокрытие тяжелых болезней при страховании жизни и здоровья.

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Нередко фальсифицируют информацию о страховом случае, скажем, отказываются учитывать факт, что в момент автомобильной аварии водителем было лицо, не внесенное в страховой полис. Очень часто происходят попытки имитации страхового случая при подставном ДТП. Популярна намеренная порча застрахованного имущества и подписание договора страхования с несуществующими компаниями.

Наиболее опасно, когда совершается преступления с целью завладеть средствами застрахованного человека. Тут уже речь идет не просто о мошенничестве, а о покушение на убийство застрахованного родственника.

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