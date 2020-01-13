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13.01.2020 13:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Московские музеи изменили дни бесплатных посещений

Текст: Александр Мелешенко

Пять московских музеев в этом году изменили график бесплатных посещений. Каждую третью неделю месяца, начиная с января, попасть в них бесплатно можно будет не в те дни, что в прошлом году.

Фото: iStock
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Так, в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" бесплатный день перенесли с воскресенья на вторник, в музейно-мемориальном комплексе "История танка Т-34" с воскресенья на среду, а в Государственном музее В.В. Маяковского с пятницы на среду. В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева и музее Парка Горького бесплатным днем стал четверг вместо воскресенья.

Напомним, акцию "Музейная неделя" в Москве запустили в апреле прошлого года - более 80 музеев и галерей, подведомственных департаменту культуры столицы, стали принимать гостей бесплатно в один из дней каждой третьей недели месяца.

В январе такая неделя началась сегодня, 13 января и продлится до воскресенья, 19 января, включительно. Полный список музеев, участвующих в акции, можно посмотреть здесь.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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