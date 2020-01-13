На Ярославском направлении МЖД станет больше поездов

На участке Москва - Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги введен пятый главный путь. Благодаря ему на линии станет больше пригородных поездов и, как следствие, свободнее в вагонах.

Между столицей и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад теперь дополнительно курсируют 27 поездов, причем шесть из них - экспрессы. Общее же количество составов увеличилось до 251 пары в сутки (парой называют путь поезда по маршруту "туда" и "обратно"). "Вместе с коллегами из РЖД, Московской области и минтранса мы делаем всё, чтобы поезда здесь следовали чаще. На следующем этапе совместно с РЖД планируем еще увеличить количество поездов", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь поезда ходят через каждые 10 минут, а в часы пик даже чаще - через 3-4 минуты

Дорога в18 км от Мытищ до Москвы - самый загруженный железнодорожный участок в регионе. Ветка обслуживает такие крупные города, как Пушкино и Мытищи. Рядом вдобавок к тому же ответвления на Королев и Щелково и Фрязино с Ивантеевкой. Еще совсем недавно электрички здесь ждали на платформах по часу - особенно днем. Теперь они ходят через каждые 10 минут, а в часы пик даже чаще - через 3-4 минуты.

У запуска нового главного пути есть еще одно предназначение - подготовка железнодорожной инфраструктуры для открытия движения по пятому маршруту диаметров, "Ярославско-Павелецкому". Сейчас его только проектируют, но когда направление будет полностью готово, транспортное обслуживание улучшится у почти 2,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Помимо Пушкино и Мытищ, МЦД придет в Видное, Королев, Домодедово. Точные сроки запуска МЦД‑5 власти города пока не называют. Однако раньше 2024 года это вряд ли случится. Ведь впереди еще проектирование и ввод МЦД-3 ("Ленинградско-Казанского") и МЦД-4 ("Киевско-Горьковского"). Да и первые два диаметра еще далеки от полного завершения, на которое также требуется еще три-четыре года.