На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы

В пятницу, 17 января, в Москве дадут салют в честь освобождения Варшавы от фашистов, сообщает "Интерфакс".

В общей сложности в небе над Поклонной горой зрители увидят более 3 тысяч залпов 50 видов. Среди них - "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Высота куполов фейерверков достигнет 300 метров, салют будет прекрасно виден в Парке Победы и его окрестностях. Это будет первый в 2020-м праздничный фейерверк в память о подвигах солдат Второй мировой войны.

Напомним, что в честь воинов-освободителей салюты в Москве устраиваются регулярно. Фейерверки уже ознаменовали освобождение Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.